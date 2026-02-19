jueves 19 de febrero de 2026
¿Blanquean?

Chechu Bonelli volvió a arremeter con el ex de Zaira Nara

Chechu Bonelli y Facundo Pieres no ocultan su situación sentimental tras ser vistos juntos en diversas oportunidades.

Chechu Bonelli, con nuevo amor.
La modelo y el polista volvieron a captar todas las miradas después de que ella interactuara con una de sus publicaciones en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

Chechu Bonelli y Polito Pieres. 
Chechu Bonelli, sobre Polito Pieres: "Es una bomba, me encanta"
Chechu Bonelli y Polito Pieres. 
El pasado de Chechu Bonelli y Polito Pieres: "Ya habían gar..."

El deportista publicó una selfie impecable desde Palm Beach, enfundado en un traje sobrio y con pose de gala. Pero más allá del look elegante, lo que terminó robándose la atención fue un detalle que destacó en su muñeca pero al que no se refería puramente.

La periodista recogió el guante y reaccionó sin filtro. “Qué buen reloj”, escribió, acompañando el mensaje con emojis que para muchos dijeron mucho más de lo que aparentaban. El comentario, lejos de ser ingenuo, encendió las redes: no pocos interpretaron que el guiño iba dirigido a algo más que al accesorio de lujo.

Las fotos de Chechu Bonelli y Facundo Pieres compartiendo eventos y salidas en Punta del Este volvieron a ponerlos bajo la lupa. Aunque ella insistió públicamente en que no existe un vínculo sentimental, cada nueva imagen juntos reaviva las especulaciones.

