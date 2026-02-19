Chechu Bonelli volvió a arremeter con el ex de Zaira Nara

Chechu Bonelli, con nuevo amor.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres, ex de Zaira Nara, no ocultan en que situación sentimental tras ser vistos juntos en diversas oportunidades durante este verano.

La modelo y el polista volvieron a captar todas las miradas después de que ella interactuara con una de sus publicaciones en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

El deportista publicó una selfie impecable desde Palm Beach, enfundado en un traje sobrio y con pose de gala. Pero más allá del look elegante, lo que terminó robándose la atención fue un detalle que destacó en su muñeca pero al que no se refería puramente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Facundo Pieres (@facundopieres) El comentario de Chechu Bonelli La periodista recogió el guante y reaccionó sin filtro. “Qué buen reloj”, escribió, acompañando el mensaje con emojis que para muchos dijeron mucho más de lo que aparentaban. El comentario, lejos de ser ingenuo, encendió las redes: no pocos interpretaron que el guiño iba dirigido a algo más que al accesorio de lujo.

Las fotos de Chechu Bonelli y Facundo Pieres compartiendo eventos y salidas en Punta del Este volvieron a ponerlos bajo la lupa. Aunque ella insistió públicamente en que no existe un vínculo sentimental, cada nueva imagen juntos reaviva las especulaciones.

Compartí esta nota en redes sociales:







