Chechu Bonelli, sobre Polito Pieres: "Es una bomba, me encanta"

Chechu Bonelli , separada desde hace meses del ex Banfield Darío Cvitanic h, habló sobre su vínculo con Polito Pieres luego de que trascendieran imágenes de ambos juntos en Punta del Este y se los viera compartiendo una cena en la Costa argentina.

En medio de los rumores de romance la modelo habló con Puro Show , en El Trece, y explicó que se conocen desde 2008 y que el trato entre ellos siempre fue en un marco de amistad.

Chechu Bonelli aseguró que solo compartieron encuentros como amigos , aunque no esquivó los elogios: definió a Polito Pieres como “un muy buen candidato” y destacó que “es hermoso”.

De todos modos, el clima de la entrevista cambió cuando le consultaron si alguna vez había pasado algo más entre ellos. Ante esa pregunta, la modelo se mostró incómoda, evitó profundizar y dejó la respuesta abierta a pesar de los rumores.

Sin título-1 Chechu Bonelli no blanqueó su romance con Polito Pieres.

“Fue simplemente una cena. Una cena de amigos, qué sé yo. Lo conozco desde el 2008. Hoy es eso, es nada, somos amigos, compartimos unos mates en Punta del Este y compartí una cena, que fue lo que vieron y no tengo mucho más para decir”, dijo.

Además que “es un chico hermoso. Candidatazo. Por ahora es eso. Compartí unos mates, después compartí una cena y no puedo decir mucho más que eso. Es una bomba, me encanta. Me parece un candidatazo".