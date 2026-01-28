El pasado de Chechu Bonelli y Polito Pieres: "Ya habían gar..."

El romance de Chechu Bonelli y Polito Pieres da todos los indicios de marchar con viento a favor y Yanina Latorre contó datos inéditos del pasado y futuro de la pareja. Incluso develó datos desconocidos de ambos que datan de otros tiempos.
“Ya habían gar... de chicos cuando eran chicos y solteros”, reveló Yanina Latorre con un posteo en las redes sociales sobre el pasado del romance de la ex de Darío Cvitanich y Polito Pieres.
Para agregar más detalles, Yanina Latorre recordó que pese a que la desmintieron, “Chechu estuvo en la playa de Punta del Este con Pieres y durmió en su casa”, y luego agregó que el polista “fue a verla a Cariló”.
Mientras que la panelista fue picante al bromear por el gusto de Polito Pieres por las famosas, como Paula Chaves y Zaira Nara. En este contexto, remató: “Me dicen que de Zaira no se olvidó. Le rompió el corazón”.
Luego, Yanina Latorre adelantó que “Chechu viaja a verlo” a Polito Pieres y que ahora planea acompañarlo a un torneo de polo a Nueva Zelanda.
Polito Pieres participará a principios de febrero del USPA Butler Handicap en Wellington, en Nueva Zelanda, y que Chechu Bonelli lo acompañaría para alentar a Ellerstina-Chapaleufú.