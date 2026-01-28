miércoles 28 de enero de 2026
Escribinos
28 de enero de 2026
¡Ups!

El pasado de Chechu Bonelli y Polito Pieres: "Ya habían gar..."

Yanina Latorre dio detalles del romance de Chechu Bonelli y Polito Pieres y develó que ya habían tenido una relación hace muchos años.

Chechu Bonelli y Polito Pieres.&nbsp;

Chechu Bonelli y Polito Pieres. 

El romance de Chechu Bonelli y Polito Pieres da todos los indicios de marchar con viento a favor y Yanina Latorre contó datos inéditos del pasado y futuro de la pareja. Incluso develó datos desconocidos de ambos que datan de otros tiempos.

Lee además
Chechu Bonelli habló de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras. 
¡Ups!

Cómo fue el encuentro de Chechu Bonelli con Cvitanich e Ivana Figueiras

Chechu Bonelli y Polito Pieres. 
Es el amor.

Qué pasa entre Chechu Bonelli y un ex de Zaira Nara y Paula Chaves

Para agregar más detalles, Yanina Latorre recordó que pese a que la desmintieron, “Chechu estuvo en la playa de Punta del Este con Pieres y durmió en su casa”, y luego agregó que el polista “fue a verla a Cariló”.

image
Picantes datos de Chechu Bonelli y Polito Pieres.

Picantes datos de Chechu Bonelli y Polito Pieres.

Mientras que la panelista fue picante al bromear por el gusto de Polito Pieres por las famosas, como Paula Chaves y Zaira Nara. En este contexto, remató: “Me dicen que de Zaira no se olvidó. Le rompió el corazón”.

Chechu Bonelli y Polito Pieres, de viaje

Luego, Yanina Latorre adelantó que “Chechu viaja a verlo” a Polito Pieres y que ahora planea acompañarlo a un torneo de polo a Nueva Zelanda.

Polito Pieres participará a principios de febrero del USPA Butler Handicap en Wellington, en Nueva Zelanda, y que Chechu Bonelli lo acompañaría para alentar a Ellerstina-Chapaleufú.

Temas
Seguí leyendo

Cómo fue el encuentro de Chechu Bonelli con Cvitanich e Ivana Figueiras

Qué pasa entre Chechu Bonelli y un ex de Zaira Nara y Paula Chaves

Chechu Bonelli, sobre Polito Pieres: "Es una bomba, me encanta"

El filoso comentario de Moria Casán a Fatima Florez tras el show con Milei

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Amenzararon a Karina Mazzocco.  video
Fuerte

Karina Mazzocco fue amenazada de muerte en vivo: de quién sospechan

Las más leídas

Te Puede Interesar

Moria Casán y Fátima Florez.  video
¡Ups!

El filoso comentario de Moria Casán a Fatima Florez tras el show con Milei