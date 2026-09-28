lunes 28 de septiembre de 2026
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28 de septiembre de 2026
Es el amor.

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui con una foto juntos

Tiago PZK publicó una foto junto a La Joaqui confirmando el romance, luego de la escandalosa separación de la cantante y Luck Ra.

Tiago PZK y La Joaqui, juntos.&nbsp;

Tiago PZK y La Joaqui, juntos. 

En la foto, ambos aparecen vestidos con ropa deportiva y capuchas, tomados de la mano frente al avión. El posteo llegó después de varias semanas de especulaciones y de un conflicto público que involucró a los tres artistas.

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El escándalo de Tiago PZK, La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui había confirmado a fines de julio su separación de Luck Ra, después de más de dos años de relación y medio de todo tipo de rumores, con un posteo en las redes sociales.

Poco días después, comenzaron a circular las primeras imágenes de la cantante junto a Tiago PZK, momento en el que ella salió a explicar públicamente que ambos se conocían desde hacía años y que existía entre ellos una historia previa.

Todo estalló cuando Luck Ra decidió hablar del tema en una charla con el streamer Coscu. El cantante, que consideraba a Tiago PZK un amigo cercano, expresó que se sintió “traicionado” por la relación y contó que el artista había sido una de las personas que lo acompañó tras la separación.

“Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, afirmó Luck Ra en esa entrevista.

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