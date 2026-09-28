Los alumnos de la Escuela N°67 de Fiorito preparan otra edición de Camino al Teatro

La nueva edición de Camino al Teatro estará dedicada al poder sanador del arte. Como desde hace más de 15 años, los alumnos de la Escuela Secundaria N°67 Rodolfo Walsh de Fiorito se presentarán en el escenario del Teatro del Municipio con el objetivo de poner bien en alto el proyecto artístico educativo.

Según adelantó la creadora de estos espectáculos: la profesora Gabriela Ballesteros , en esta edición 2026, la presentación será el viernes 23 de octubre a las 14.30 en el Teatro del Municipio y se llamará "ArteSana": "En esta oportunidad la búsqueda estará en recuperar el valor de crear, expresarnos y conectarnos con lo cotidiano", dijo.

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El proyecto desde un principio se basó en poder llegar a los jóvenes a través del arte. Varios meses antes de la presentación se encargan de montar coreografías que tengan que ver con la temática elegida. "Cada show está cargado de arte, solidaridad y un mensaje alentador para los más jóvenes", recalcó Ballesteros.

Dentro de cada presentación trabajan no sólo coreografías, también hay obras de teatro, música y en esta oportunidad va a participar una joven que brindará un relato alentador. "Vamos a presentar a Eveling que si bien no es alumna de la escuela va a contar su historia de vida. Ella está en silla de ruedas porque tiene una discapacidad motriz y encontró en el arte de la escritura su gran pasión", comentó la profesora de Literatura y de Prácticas del Lenguaje, Ballesteros.

Cómo se genera en Fiorito la temática de la presentación

Desde el comienzo de este proyecto, las temáticas fueron cambiando de acuerdo a las necesidades de los más jóvenes que en plena adolescencia pasan por distintos estadios emocionales. "Este año partimos de algunas problemáticas muy presentes entre los chicos, como la desconexión que generan las pantallas y el uso de la inteligencia artificial", relató la profesora.

La pregunta de esta presentación estará basada en qué pasa cuando dejamos de crear, imaginar y hacer con nuestras propias manos. "Lo que vamos a hacer es proponer volver a lo esencial y que en cada puesta en escena haya una oportunidad para que cada estudiante pueda descubrir su propia voz", afirmó la profesional que se encarga de guiar a sus alumnos en cada edición de Camino al Teatro.

También van a participar de la propuesta 2026, los alumnos de la Escuela Secundaria N°11 que se encargarán de presentar la obra "¿Para qué me sirve el colegio?", según detallaron.

Como en cada año no faltarán las coreografías con temáticas distintas sobre la adolescencia y participan jóvenes del proyecto Envión de Fiorito junto al profesor Mauro.

El factor solidario

Camino al Teatro es un proyecto que intenta sembrar en los jóvenes la importancia de encontrar en las actividades artísticas una forma de plasmar sus sentimientos y también proponen que a modo de entrada cada persona pueda colaborar de forma solidaria.

Por eso, en esta oportunidad van a estar juntando alimentos no perecederos. "Todos los años buscamos alguna entidad para ayudar. Si bien la muestra en el Teatro del Municipio ubicado en Manuel Castro 262, Lomas es totalmente gratuita, pedimos a los concurrentes que llevan alguna colaboración", especificó Ballesteros.

Todo lo que se junte el próximo 23 de octubre será entregado a la acción comunitaria del Ministerio Acércate a Jesús, que está en el Barrio de Caraza en Lanús, según adelantaron. Una vez terminada la función se realizará la entrega al lugar.