Lomas: Fiesta Rock del País lleva la mística ricotera al Teatro del Municipio

Fiesta Rock del País no solo es una banda tributo a los Redondos , es una experiencia sonora y visual con todos los condimentos para disfrutar de la mística ricotera . El viernes 6 de febrero, a las 20, se presentarán gratis en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora .

"La banda surge en 2020 donde la idea era tocar 'La mosca y la sopa' entre amigos en el contexto de un cumpleaños donde todo salió muy bien y a la gente le copó. Al poco tiempo tuvimos la posibilidad de tocar en vivo por primera vez en el Centro Cultural Octubre de Lanús, que estuvo explotado y nos sorprendimos con la buena reacción del público así que a partir de ese momento arrancamos a full con el grupo", contó el guitarrista Lucas Vitry.

La banda también está formada por Nicolás Campana (voz), Emanuel Ibáñez (bajo), Santi Iglesias (teclado), Fabián Torres (guitarra), Leo Ditarcio (batería), Yani Farías (saxo) y Coco Barrios (percusión). "A la banda le pusimos Fiesta Rock del País porque queremos que la gente no solo vea un tributo, sino que se lleve una linda experiencia ricotera. Por eso hacemos los discos enteros y en los lugares donde tocamos armamos escenografías e intervenciones artísticas para dar un contexto y que sea una fiesta", destacó Lucas.

Después de su debut en Lanús , la agrupación hizo recitales en Quilmes compartiendo escenario con Kapanga y en diferentes lugares de Lomas como Dandelion, Teatro Horizonte, Fauna, La Vuelta Bar, Espacio Cultural Los Abrazos y en la Plaza Grigera .

"La verdad que cada vez que tocamos los lugares explotan y el público siempre responde de la mejor manera porque los Redondos siempre son una fiesta y generan mucha alegría. Para nosotros, es una satisfacción que nos inviten desde el Teatro del Municipio a brindar un show gratuito para la comunidad de Lomas así que tenemos mucha ganas de tocar y de que puedan disfrutar de una linda noche", señaló Lucas.

Las entradas para el show en la sala de Manuel Castro 262 ya están agotadas, demostrando una vez más que las propuestas vinculadas a los Redondos generan convocatoria, entusiasmo y ganas de compartir esa devoción tan particular.

