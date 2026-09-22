Giro en el caso del vecino de Fiorito detenido en Entre Ríos: esperan el arresto domiciliario

Adrián Gonzalo Gauna , el vecino de Villa Fiorito que permanecía detenido en Entre Ríos, podría obtener el arresto domiciliario y continuar el proceso fuera de una unidad penitenciaria, tal como había reclamado su familia en reiteradas ocaciones.

La decisión representaría un nuevo giro en el caso, que había comenzado con la detención de Gauna en Paraná, Entre Ríos. Después de varias semanas en esa provincia, había sido trasladado a Buenos Aires y alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde continuaba privado de su libertad a disposición de la Justicia.

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Desde el comienzo, la familia sostuvo que Adrián había sido enviado a retirar una encomienda sin conocer el contenido del paquete y que habría sido utilizado por otras personas.

En declaraciones a La Unión , Lorena, su hermana, había reclamado además que se tuviera en cuenta la situación personal de Gauna y las dificultades que atravesaba mientras permanecía detenido.

Detenido en Entre Ríos

La versión de los familiares es que Adrián fue enviado por otra persona a retirar la encomienda, pero que desconocía que en su interior había droga.

Desde que se conoció la detención, sus allegados reclamaron que se investigara quién lo habría enviado y cuál fue su verdadero papel en la maniobra.

El caso también había generado preocupación por las condiciones en las que Gauna permanecía detenido. Su familia había pedido primero que fuera trasladado desde Paraná hacia Buenos Aires para facilitar el acompañamiento y el seguimiento de su situación. Finalmente, ese traslado se concretó y Gauna quedó alojado en Marcos Paz.

La medida no implica el cierre de la investigación ni una resolución sobre su responsabilidad penal. La Justicia deberá determinar qué ocurrió con la encomienda, quién la envió y qué grado de conocimiento y participación tuvo Gauna en el hecho.