Un colegio de Temperley prepara una colecta de donación de sangre para el Garrahan

Los alumnos del colegio de Temperley recibieron una charla de una profesional del Garrahan.

La cuarta campaña de donación de sangre para colaborar con el Hospital Garrahan ya esta en marcha en el Colegio Thomas Jefferson de Temperley para que todos los vecinos y familias puedan sumarse y ser parte de una acción que salva vidas. La jornada será el viernes 25 de 10 a 16 y hay que reservar el turno con antelación.

Gracias a la experiencia que han adquirido al organizar este tipo de colectas, todo el colegio ubicado en Tarija 1850, Temperley se prepara para recibir a los donantes voluntarios y así sumar más personas que se sumen por primera vez o convocar a esos vecinos que ya han participado de las campañas anteriores.

Si bien todo el nivel secundario se prepara para la jornada del viernes 25, los que organizan la movida solidaria son los alumnos que están cursando el tercer año. "Estamos en pleno preparativo y en la etapa de concientizar desde el colegio y que sean los mismos alumnos quienes se encarguen de invitar a sus familias a la colecta teniendo en claro la importancia de ser donantes de sangre", detalló la profesora de Inglés encargada del proyecto institucional, Sonia Umpierrez, desde el colegio de Temperley.

Con mucha difusión en redes y en las aulas, todo el Thomas Jefferson trabaja para superar el número de donantes de las campañas que organizaron los años anteriores. "Al ser la cuarta edición sólo estamos puliendo algunos aspectos que entendemos que había que mejorar gracias a la experiencia obtenida, pero en líneas generales todos trabajan mucho en el proyecto", aseguraron desde el colegio.

Para que la campaña se expanda, desde el colegio autorizaron a los chicos a crear una cuenta de Instagram para este tipo de jornada solidaria que se puede encontrar en @tj.solidario donde los alumnos suben contenido informativo sobre la importancia de involucrarse en este tipo de colecta.

"Se divierten un montón trabajando para la campaña porque surgen ideas, se filman para subir los videos a las redes y buscan la forma de atraer a más donantes", resaltó Sonia.

Según resaltaron, ya hay varios donantes anotados, pero todavía hay cupos disponibles para que los vecinos puedan reservar su lugar y ser parte de la actividad que concientiza sobre que la única forma de obtener la sangre es a través de la donación voluntaria porque es algo que no se puede fabricar.

Para reservar el turno hay que entrar en el siguiente link: https://cloud.woxidigital.com/progressi y seguir los pasos para la inscripción.

Capacitaciones para los alumnos

Como en cada campaña externa que organiza el Garrahan, los promotores se encargan de visitar el colegio para brindar toda la información necesaria para que los alumnos puedan organizar este tipo de campañas.

"Nos visitó una profesional del hospital que nos dio la charla a todos y de esa manera despejo todas las dudas para que los chicos puedan concientizar con información a sus familias e invitarlos a que se sumen", comentó la profesora que junto a la directora del nivel secundario, Silvana Fullone y toda la comunidad educativa llevan adelante la cuarta campaña de donación de sangre.

Por otro lado, contaron que el trabajo de los alumnos que organizan la campaña también está dentro de las aulas junto a sus compañeros. "Lo que están haciendo los chicos de tercer año es visitar al sexto grado de primaria para ponerlos en contexto sobre lo que tendrán que organizar ellos cuando pasen al secundario", finalizó la docente.