Mirtha Legrand continúa internada: los detalles del último parte médico

La salud de Mirtha Legrand, de 99 años , sigue generado generando una enorme preocupación y este lunes se conoció información oficial a través del parte médico difundido por e l Sanatorio Mater Dei, donde sigue internada la conductora de El Trece.

De acuerdo con el comunicado oficial, Mirtha Legrand “continúa evolucionando favorablemente y ya finalizó el tratamiento antibiótico” que le habían indicado los profesionales.

Mientras que se detalló que se encuentra acompañada por su familia y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de agradecimiento por el cariño y el respeto brindado por el público y los medios de comunicación en este momento.

Por el momento, seguirá internada bajo observación médica y, de no mediar cambios imprevistos en su cuadro clínico, se espera un nuevo parte médico para el próximo miércoles.

Parte médico de Mirtha Legrand.

MIrtha Legrand, internada desde el 18 de septiembre

Mirtha Legrand permanece internada desde el viernes 18 de septiembre, cuando ingresó por un cuadro compatible con neumopatía. La nueva hospitalización ocurrió pocos días después de que recibiera el alta tras una primera internación, también vinculada a una afección respiratoria.

En el centro médico, los profesionales aguardan la finalización del ciclo de antibióticos antes de evaluar una posible alta. Esa precaución busca evitar una recaída, luego de que la conductora regresara a la clínica apenas cinco días después de abandonar el sanatorio en la primera quincena de septiembre.

Durante su internación, la conductora recibió las visitas de su círculo familiar. Sus nietos Juana Viale y Nacho Viale, su hija Marcela Tinayre y su bisnieta Ámbar de Benedictis pasaron por el sanatorio ubicado sobre la calle San Martín de Tours, en distintos horarios.