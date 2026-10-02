Banfield a la Carta: más de 20 locales ofrecerán platos a un precio económico

La gastronomía vuelve a ser protagonista en Banfield con una propuesta que del 5 al 8 de octubre reunirá a distintos locales de la ciudad. Durante cuatro días, los vecinos podrán salir a comer y disfrutar de platos especialmente seleccionados para la ocasión a precios promocionales .

La movida se llama "Banfield a la Carta" y contará con la participación de más de 20 comercios que, por las noches, ofrecerán un plato a $15 mil. "Es la primera vez que hacemos esta propuesta pensada para que la gente pueda salir a comer durante varios días a un precio económico. Cada local va a ofrecer un plato de la casa así que hay mucha variedad y distintas opciones para elegir", señalaron desde la Cámara de Comercio de Banfield sobre la iniciativa que cuenta con el acompañamiento del Municipio de Lomas .

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Los amantes de las pastas tendrán varias delicias para disfrutar. En Obra (Chacabuco 160) cocinarán sorrentinos de osobuco al malbec; en Roderick (Rodríguez Peña 192) habrá ñoquis con salsa a elección; y en Mangia (Rincón 302) raviol de vitello al scarparo.

Mientras que los fanáticos de las hamburguesas podrán saborear una doble cheeserburger bacon en Bellini's (Belgrano 1431) ; una doble cheddar y panceta en Beerfield (Cochabamba 242) ; una clásica en Kingo Beers (Alsina 1198) ; y una doble cheddar en Kick Off (Alsina 399) . Por supuesto, todan saldrán con papas.

También habrá varias opciones para comer pizza en Gusteau's (Vergara 1700), Fornata (Cochabamba 410), Pizza Dúo (Tucumán 1398), La Esquina (Alsina 1101) y Pizza Hot (Alsina 802). A su vez, en Las Empanadas de la Abuela (Cochabamba 402) ofrecerán 4 unidades a elección.

Los otros locales que participarán de "Banfield a la Carta" son Puesto 54 (Chacabuco 178), Cosa Nostra (Carlos Croce 2080), Buchardo (Alsina 535), Johnny Cash (Chacabuco 27), La Cueva del Conejo (Acevedo 801), Panci (Pueyrredón 843), Juancito (Maipú), Bodegón La Popular (Alsina 1199) y Donata (Maipú 301). Cavatellis con bolognesa, bondiola a la pizza con guarnición, lomito completo con papas fritas, buñuelos de acelga y kimchi, tacos y milanesa napolitana con guarnición son algunas de las delicias que estarán a disposición de los vecinos.

Apoyo y acompañamiento a los comercios de Banfield

Banfield es una ciudad que creció mucho en los últimos años y hoy atraviesa una realidad compleja a causa de la crisis económica y la fuerte caída en el consumo.

"El consumo está caído, muy golpeado y los comercios siempre están buscando alternativas para impulsar las ventas. Nosotros los acompañamos con movidas comerciales en distintos meses del año, asesoramiento y también logramos convenios para bajar las comisiones con Rappi y PedidosYa", señalaron desde la Cámara de Comercio de Banfield.

"Banfield a la Carta" será una nueva oportunidad para que los locales gastronómicos tengan movimiento durante la semana. "Sabemos que a la gente le cuesta mucho el día a día y hoy no es una prioridad salir a comer. Por eso pensamos la propuesta y lo hablamos con el Municipio con la idea de que también se puede replicar en otras localidades", indicaron desde la institución que lleva 110 años de historia en Banfield.