Música, moda y solidaridad en Lomas: Cáritas prepara una jornada en la Sociedad Italiana

El valor de la entrada es de $40.000.

Cáritas Diocesana Lomas de Zamora realizará el jueves 8 de octubre a las 17 la segunda edición de su Té Solidario, una iniciativa que busca reunir fondos para sostener el Programa Emaús , destinado al acompañamiento educativo y la inclusión socioeducativa de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Desde Cáritas explicaron que la iniciativa surgió a partir de "la necesidad de generar recursos propios que permitan sostener el Programa Emaús y sus distintas actividades". En esta oportunidad, lo recaudado será destinado a "financiar todas las actividades y proyectos relacionados con la educación que se llevan adelante en la diócesis de Lomas de Zamora", explicaron en diálogo con La Unión .

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La jornada del 8 de octubre será en el Salón Dorado de la Sociedad Italiana, ubicada en España 37, y contará con distintas propuestas para acompañar el objetivo solidario. Entre ellas habrá un desfile de moda con indumentaria italiana a través de la participación de Señora de Tal Negocio , un local de indumentaria importada ubicado en Las Lomitas; y carteras de la diseñadora Adriana Pernochi.

La parte musical estará a cargo de la Camerata de Guitarras del Conservatorio Julián Aguirre . También "se sumaron los voluntarios de Cáritas, emprendedores y amigos", agregaron desde la organización.

El valor de la entrada es de $40.000 y las reservas pueden realizarse por WhatsApp al 11 5615-8340. También se encuentra disponible el alias CARITAS.ES.AMOR para quienes quieran realizar una donación.

La jornada del 8 de octubre será en el Salón Dorado de la Sociedad Italiana.

Una iniciativa que busca involucrar a la comunidad para acompañar las trayectorias educativas

Desde Cáritas remarcaron que "la participación comunitaria permite garantizar la sostenibilidad de los proyectos, genera redes de contención y pertenencia que fortalecen los lazos vecinales, y transforma cada aporte en una oportunidad real de futuro para quienes más lo necesitan, demostrando que la educación es una causa de todos".

En ese sentido enfatizaron la importancia de la participación comunitaria para sostener ese tipo de iniciativas porque "la educación no formal y la inclusión socioeducativa son responsabilidades compartidas que sostienen el tejido social".

El Programa Emaús es un plan nacional de educación no formal e inclusión socioeducativa que acompaña las trayectorias de aprendizaje de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en situaciones de vulnerabilidad. A través del programa se brinda apoyo escolar, espacios de recreación, becas familiares y terciarias/universitarias para acompañar económicamente sus procesos educativos.

También se desarrollan talleres destinados tanto a niños como adultos. Según explicaron desde Cáritas, estas acciones buscan favorecer la permanencia y mejorar las trayectorias educativas, al mismo tiempo que generan espacios de contención y acompañamiento.