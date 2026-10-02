Robbie Williams recordó a Amalia Granata: "Me encontré con una fan"

Robbie Williams volvió a la Argentina tras una larga espera para dar de tres conciertos en el Movistar Arena . La presencia de Amalia Granata en el Hotel Faena, donde el cantante se hospeda, reavivó los recuerdos de aquel romance mediático surgido en 2004.

Luego de la repercusión que generó la llegada Amalia Granata al hotel ubicado en Puerto Madero, el músico brindó su primera presentación e hizo una insólita referencia sobre el escenario.

No para. Robbie Williams superó un récord que tenían Los Beatles

El periodista Lucas Baini captó la escena y la compartió en su cuenta X, registrando el instante en que Robbie Williams le habló directamente al público.

Robbie Williams sorprendió a todos los presentes con una frase que provocó un grito ensordecedor en el estadio. "No debería decir esto, pero vi a un/a fanático/a con quien dormí la última vez que estuve aquí", lanzó ante la multitud, para luego negar sonriendo y acotar: "No es quien ustedes piensan".

"Perdón por los 20 años que pasaron. Saben que me encontré con una fan con la que me acosté la última vez? NO ES LA QUE USTEDES CREEN" No puedo creer la que acaba de hacer este genio. ROBBIE WILLIAMS. pic.twitter.com/jHr0uvCW7O

El cantante completó la broma al señalar hacia el sector del campo a un hombre que estaba presenciando el espectáculo y los presentes estallaron. De este modo, decidió reaccionar con picardía a las versiones surgidas por de Amalia Granata en el hotel donde él reside.

Amalia Granata ingresó al hotel donde se hospeda Robbie Williams en Puerto Madero, previo a sus shows en Argentina, según confirmó la periodista Nazarena Di Serio. https://t.co/ASi4qayIoq pic.twitter.com/n37YaDK5fl — Corta (@somoscorta) October 1, 2026

Qué paso entre Amalia Granata y Robbie Williams

El encuentro entre Amalia Granata y Robbie Williams fue en 2004, cuando el artista visitó por primera vez la Argentina. Por aquel entonces, ella era modelo y terminó conociendo al cantante durante su estadía en Buenos Aires.

Amalia Granata contó años después que aquella noche estuvo con Robbie Williams en su hotel y que entre ellos hubo un encuentro íntimo. La historia se convirtió rápidamente en una de las anécdotas más comentadas de aquella visita del británico al país.