Lomas de Zamora: forzaron una puerta, escaparon en auto y cayeron con herramientas para robar

Tres hombres, que serían integrantes de una banda delictiva dedicada a desvalijar casas, fueron detenidos en Lomas de Zamora después de ser sorprendidos cuando intentaban violentar la puerta de una vivienda con una barreta.

Fuentes policiales informaron a La Unión que, al verse descubiertos los delincuentes, escaparon en un Chevrolet Corsa, pero abandonaron el vehículo durante un operativo cerrojo y continuaron la fuga a pie hasta que fueron atrapados.

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El episodio ocurrió este jueves en la zona de Laprida y Catamarca. Personal de la Comisaría 1° advirtió a los sospechosos, vestidos con ropa oscura y mochilas, mientras manipulaban la puerta de un domicilio. Cuando detectaron la presencia policial, subieron rápidamente en el auto y huyeron.

Los efectivos dieron aviso por radio y se desplegó un operativo cerrojo con móviles de la Comando de Patrullas y la UPPL de Lomas de Zamora. El vehículo fue interceptado en la zona de Laprida y Boero. Los sospechosos lo abandonaron y corrieron en distintas direcciones, pero finalmente fueron alcanzados.

Los elementos secuestrados a los detenidos.

Los detenidos tienen 37, 39 y 47 años. También fue aprehendido otro de 46, quien tenía un pedido de captura vigente por una causa de "robo agravado y homicidio", requerido por el Juzgado de Garantías 4 de Morón desde junio de 2022.

También atacaron en Banfield

Al revisar el Chevrolet Corsa, los investigadores encontraron guantes, precintos, barretas, un corta candado hidráulico y teléfonos celulares. El vehículo tenía colocada una patente que pudo ser identificada.

Pero la investigación no terminó con el intento de robo de este jueves. Los cuatro detenidos también quedaron vinculados a otro hecho ocurrido el 29 de septiembre pasado en Banfield.

Los cuatro sospechosos detenidos.

Según la investigación, ese día tres hombres habían violentado el portón principal y luego la puerta de una vivienda ubicada en Darragueira al 1400, aunque no consiguieron ingresar, según se puede ver en el video aportado a este medio.

La causa quedó en manos de la UFI 19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que avaló las actuaciones y dispuso la aprehensión de los involucrados por “tentativa de robo agravado por efracción en poblado y en banda” y “resistencia a la autoridad”.