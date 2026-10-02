Finde en Lomas de Zamora con Nora Cárpena, María Valenzuela, Diego Peretti y Federico D'Elia

Este fin de semana llegaN a Lomas de Zamora una obra de teatro con Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales, y otra con Diego Peretti y Federico D’Elía . Se suman tributos a Soda Stereo y Patricio Rey sus Redonditos de Ricota.

Del viernes al domingo se realizará la tercera edición de "Horror en Banfield" en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262. Se trata del Festival Internacional de Cine de Terror que reunirá películas, cortometrajes, videoclips y propuestas vinculadas al género.

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En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, el viernes a las 21 sale a escena la obra “Viudas e hijas” , con Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales.

En la misma sala el sábado será el turno de la comedia de “El jefe del jefe”, con Diego Peretti y Federico D’Elia con el reencuentro en escena de dos de Los Simuladores.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, el viernes a las 21 llega Julieta Otero con su show de humor “No me acuerdo las cosas”, con dirección de Dalia Gutmann.

Teatro y música en vivo

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el sábado a las 21 irrumpe en escena Pablo Picotto con su espectáculo “25 años de humor”.

El viernes desde las 21 en El Refugio de Banfield se arma una nueva edición de “Nunca es tarde”, con bandas sonando en vivo. El sábado será el turno del grupo Malacara.

“Rota”, una obra de Natalia Villamil y protagonizada por Raquel Ameri, pisa las tablas el sábado a las 20,30 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

El sábado desde las 23,30 arranca otra edición de la “Fiesta Épica” en El Padilla de Temperley, Meeks 1058, con reggaetón, cachengue y Funny Music.

En Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080, el viernes a las 20 llega Sobredosis de Soda, con su tributo a Soda Stereo. El sábado será el turno de Cronorock, con su homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes se presenta Queendom, tributo a Queen, y el sábado sonará la banda Marakena.

El domingo a las 19 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142, se presenta la obra “El sol se muere”, con dramaturgia y dirección de Nicolás Blandi.