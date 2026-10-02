Susto en el centro de Lomas de Zamora por un incendio en una pizzería

Un incendio en una pizzería ubicada en la zona céntrica de Lomas de Zamora asustó a vecinos y comerciantes de la zona. Hubo una rápida intervención de los bomberos para controlar el fuego.

El siniestro ocurrió en la esquina de las calles Loria y Sarmiento . El local afectado fue la pizzería “Las Olivas” , que funciona allí desde hace muchos años. En la tarde del jueves, el espacio gastronómico se prendió fuego y puso en alerta a los vecinos.

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Al ser una zona muy transitada, tanto por peatones como por colectivos, la situación generó un fuerte susto. Mientras muchos tomaban distancia, otros llamaban a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

De inmediato se acercaron al lugar dos dotaciones con seis bomberos, con apoyo de personal de Tránsito Lomas y efectivos de la Policía Bonaerense . Tuvieron que cortar la circulación vehicular tanto en Sarmiento como en Loria para poder trabajar.

Susto en el centro de Lomas de Zamora por el incendio en una pizzería. Ocurrió en la esquina de Loria y Sarmiento. Trabajaron dos dotaciones de los Bomberos de Lomas. pic.twitter.com/tfwPAG6dry

Los bomberos pudieron controlar el incendio sin mayores inconvenientes. Las primeras informaciones indican que el fuego se habría originado por un accidente eléctrico con una de las heladeras del lugar. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni asistidas.

“No pasó a mayores. Hubo mucha acumulación de humo y hubo que ventilar el lugar. No hubo heridos”, precisó Gustavo Liuzzi, Jefe de los Bomberos de Lomas, en diálogo con La Unión.

Varios vecinos registraron la secuencia con sus teléfonos celulares. En uno de los videos se observa la rápida llegada de los Bomberos de Lomas y los primeros segundos de trabajo, mientras salía mucho humo desde el interior de la pizzería.