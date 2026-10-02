Qué dijo Camila Homs del casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siguen planificando su boda que se realizará en diciembre en Argentina con la presencia de muchos invitados. En medio de estos preparativos, Camila Homs fue consultada por el casamiento de su ex y la cantante.

La finalista de Bake Off Celebrity en 2024 se refirió a la distancia que mantiene con los medios y sobre cómo es su vida actual. "Estoy muy feliz, muy tranquila, y disfrutando mucho de mi familia. Me fui a vivir lejos, casi en el medio del campo", contó en LAM sobre su rutina lejos de los medios.

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En otro tramo de la entrevista, la modelo negó iniciar acciones judiciales contra algunos periodistas que tocaron la causa que involucró a su padre. "No tengo absolutamente nada para decir. No tengo nada que ver y no soy parte. No sé por qué se habló porque mi nombre no figura en ningún lado", remarcó Camila Homs.

Camila Homs también fue consultada respecto al casamiento Rodrigo de Paul y Tini Stoessel y fue muy clara. "Estoy al tanto del casamiento y todo bien", aseguró sobre el tema en cuestión y evitando caer en cualquier tipo de polémicas.

Además, hizo referencia a Francesca y Bautista, sus dos hijos en común con el futbolista y la relación que sostienen con el entorno paterno. "Los chicos no me dicen nada. Mientras yo los vea felices, no hay nada para decir. No quiero nada más que verlos felices", expresó en LAM.

Camila Homs habló de todo.

"Está todo bien, pero claramente no me invitaron", reiteró para cerrar cualquier especulación sobre un acercamiento con Rodrigo de Paul y sobre su distancia con esa boda.

Camila Homs está en pareja con el futbolista José Sosa y ambos agrandaron la familia con la llegada Aitana, que nació en febrero de este año.