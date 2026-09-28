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28 de septiembre de 2026
Es el amor.

La reacción de Rodrigo de Paul al encuentro de Tini Stoessel y Lali Espósito

Rodrigo de Paul se expresó en las redes sociales luego del posteo que realizó Tini Stoessel en agradecimiento a la invitación de Lali Espósito.

La buena onda de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel.&nbsp;

La buena onda de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel. 

Así como Tini Stoessel eligió su color de pelo para mandar un mensaje directo a su propia familia, Rodrigo de Paul usó sus redes sociales para expresarse.

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“¡Qué orgullo poder acompañarte, brillás siempre! ¡Te mereces todo! ¡Te amo mucho!”, compartió el jugador del Inter de Miami y la Selección Argentina en las redes sociales.

Tini Stossel y Rodrigo de Paul tendrán su fiesta de casamiento en diciembre en la Argentina y la fiesta tendrá una multitud de famosos.

La reacción de Rodrigo de Paul.

La reacción de Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel y Lali Espósito, juntas

Tini Stoessel se expresó también en sus redes, más allá de las palabras que dijo en medio del show y le dedicó palabras de agradamiento a Lali Espósito.

“Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”, comenzó Tini Stoessel.

“Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí”, siguió.

Y cerró: “Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos. Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre, Lali”.

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