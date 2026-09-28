Esteban Echeverría despidió a Pedro Rubén Campomar, referente de El Jagüel y la historia local.

Esteban Echeverría despidió a Pedro Rubén Campomar , historiador y vecino destacado del distrito, quien murió a los 101 años. Fue fundador del Museo La Campana de El Jagüel y recibió distintos reconocimientos por su trayectoria, entre ellos la distinción de Ciudadano Ilustre del Municipio de Esteban Echeverría.

Pedro Rubén Campomar murió a los 101 años y dejó una extensa trayectoria vinculada con la preservación y difusión de la historia de Esteban Echeverría .

Misterio barrial. A 15 años de la supuesta caída de un OVNI en Esteban Echeverría, así lo contaba el Diario La Unión

Campomar fue el creador y fundador del Museo La Campana , ubicado en El Jagüel, un espacio dedicado a conservar parte de la memoria y el patrimonio histórico de la localidad.

Su trabajo le valió diferentes reconocimientos a lo largo de los años. Entre ellos, fue distinguido como Mayor Notable Argentino y recibió una Medalla de Oro en el Congreso de la Nación , según la despedida difundida por el programa radial NorteSur.

Un referente de El Jagüel

Además, Campomar fue declarado Ciudadano Ilustre del Municipio de Esteban Echeverría, en reconocimiento a su aporte a la comunidad.

Su figura también estuvo ligada a encuentros y entrevistas en medios locales, donde compartía conocimientos sobre la historia del distrito y sus protagonistas.

La despedida de NorteSur destacó especialmente su aporte a la identidad echeverriana: “nos enseñó nuestra historia, pero sobre todo nos enamoró de lo nuestro”.

Con su muerte, Esteban Echeverría pierde a uno de sus referentes en la recuperación y transmisión de la historia local. Su legado permanece especialmente asociado al Museo La Campana y a la tarea de acercar el pasado del distrito a nuevas generaciones.