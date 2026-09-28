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28 de septiembre de 2026
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Esteban Echeverría despidió a Pedro Rubén Campomar, referente de El Jagüel y la historia local

Esteban Echeverría despidió a Pedro Rubén Campomar, historiador y fundador del Museo La Campana de El Jagüel, quien murió a los 101 años.

Esteban Echeverría despidió a Pedro Rubén Campomar, referente de El Jagüel y la historia local.

Esteban Echeverría despidió a Pedro Rubén Campomar, referente de El Jagüel y la historia local.

Pedro Rubén Campomar murió a los 101 años y dejó una extensa trayectoria vinculada con la preservación y difusión de la historia de Esteban Echeverría.

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Campomar fue el creador y fundador del Museo La Campana, ubicado en El Jagüel, un espacio dedicado a conservar parte de la memoria y el patrimonio histórico de la localidad.

Su trabajo le valió diferentes reconocimientos a lo largo de los años. Entre ellos, fue distinguido como Mayor Notable Argentino y recibió una Medalla de Oro en el Congreso de la Nación, según la despedida difundida por el programa radial NorteSur.

Un referente de El Jagüel

Además, Campomar fue declarado Ciudadano Ilustre del Municipio de Esteban Echeverría, en reconocimiento a su aporte a la comunidad.

Su figura también estuvo ligada a encuentros y entrevistas en medios locales, donde compartía conocimientos sobre la historia del distrito y sus protagonistas.

La despedida de NorteSur destacó especialmente su aporte a la identidad echeverriana: “nos enseñó nuestra historia, pero sobre todo nos enamoró de lo nuestro”.

Con su muerte, Esteban Echeverría pierde a uno de sus referentes en la recuperación y transmisión de la historia local. Su legado permanece especialmente asociado al Museo La Campana y a la tarea de acercar el pasado del distrito a nuevas generaciones.

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