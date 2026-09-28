Mauricio Asenjo rompió su sequía y la de Los Andes en los penales

En la agónica victoria de Los Andes frente a Deportivo Morón por 2-1 en el estadio Eduardo Gallardón , el delantero Mauricio Asenjo le puso fin a su sequía goleadora y también el equipo, que pudo convertir desde el punto penal por primera vez en la temporada de la Primera Nacional.

El ahora equipo de César Monasterio llevaba 10 fechas sin victorias, las mismas en las que el mendocino estaba seco de goles. Su último grito había sido el 11 de julio, en el 3-1 frente a Ciudad de Bolívar en Lomas de Zamora. Abrió el marcador que luego completaron Alex Valdez Chamorro y Matías González .

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Durante ese lapso, Mauricio Asenjo no jugó frente a Central Norte de Salta y Ferro por haber llegado a las 10 amonestaciones y tampoco contra Chaco For Ever y Defensores de Belgrano por la expulsión en el clásico con Temperley en el estadio Alfredo Beranger.

El oriundo de Rodeo de la Cruz lleva anotados ocho goles con la camiseta Milrayitas en 25 partidos, aportando además dos asistencias.

Abrazos para el goleador de Los Andes.

Sobre la vuelta a la victoria, el goleador expresó que “fue un partido duro, enfrentamos a un rival que juega bien, pero teníamos la confianza de que lo íbamos a sacar adelante. Costó mucho, después del primer gol no dejamos de intentar, seguimos las instrucciones del técnico y lo sacamos gracias a Dios”.

Con los tres puntos en el bolsillo, Los Andes se mantuvo 9º en la zona A de la Primera Nacional con 40 puntos, dos por debajo de Ciudad de Bolívar, el último equipo en puestos de Torneo Reducido, lugar al que apunta el elenco lomense.

En diálogo con LPF Play, el exBanfield le dedicó el triunfo “a la gente interna del día a día, a los que se acercan, a los que ponen el color todos los fines de semana. Se lo merecían como nosotros. Es gloria de Dios todo lo que nos está pasando, confiamos en que todo se nos va a dar”.

Mauricio Asenjo acertó de penal

Los Andes había fallado los tres penales anteriores que tuvo durante el primer semestre de la temporada 2026, por lo que el convertido frente a Deportivo Morón cortó la serie maléfica. Mauricio Asenjo convirtió con un remate suave, de derecha a la izquierda del arquero Julio Salvá para el empate transitorio.

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Por la 7º fecha, el propio Mauricio Asenjo remató por arriba del travesaño el penal en el clásico frente a Temperley, que en el descuento se llevó la victoria.

Tres partidos después, contra San Telmo, el ejecutante fue Franco Rodríguez, pero Joaquín Enrico tapó el tiro al medio del arco. El juego terminó 0-0.

Y, finalmente, Facundo Villarreal no pudo en la derrota contra Deportivo Madryn (1-2), por la 4º fecha, que se completó al término de la primera rueda. Yair Bonnín desvió el remate arrojándose a la izquierda impidiendo el empate.