El desahogo de César Monasterio luego de su primera victoria como entrenador de Los Andes

César Monasterio logró su primera victoria como entrenador de Los Andes , tras ganarle 2 a 1 a Deportivo Morón en el Eduardo Gallardón. En un partido durísimo, el Milrayitas revirtió el marcador sobre el final para cortar una pesada racha de diez encuentros sin ganar y prenderse de lleno en la pelea por la clasificación al Reducido.

El partido se presentó cuesta arriba para Los Andes por el gol inicial de Morón, pero el local reaccionó a tiempo. Tras el penal de Mauricio Asenjo y el agónico cabezazo de Franco Tisera a los 92 minutos, el entrenador se mostró aliviado y orgulloso por la muestra de carácter de sus dirigidos ante un rival de peso.

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Con este resultado positivo, ahora Los Andes suma 40 puntos, se ubica a dos unidades de Ciudad Bolívar y le apunta con todo a la clasificación al Reducido a falta de cinco fechas para el final de la fase regular.

En la conferencia de prensa postpartido, César Monasterio no escatimó en elogios para sus futbolistas y valoró la jerarquía del rival superado: "Jugamos contra uno de los mejores equipos del campeonato, de los más sólidos, y pudimos revertir la situación en la que estábamos", destacó el DT.

El entrenador hizo hincapié en la inteligencia del plantel para adaptarse a un campo de juego rápido y pesado por el agua. "Nos habíamos propuesto salir lo más rápido posible de la situación en la que estábamos cuando asumimos. Logramos entender cómo se tenía que jugar el partido; estaba difícil por la lluvia pero pudimos ser punzantes y tener herramientas para ganarlo", aseguró.

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La clave en el banco de suplentes y el gran objetivo

Una de las mayores virtudes de Los Andes en el complemento fue la frescura que aportaron las variantes, un factor que César Monasterio consideró determinante para inclinar la balanza.

"Los cambios entraron bien, entendieron a la perfección cómo pensábamos el partido y para nosotros eso fue muy importante", reconoció.

De cara a la recta final de la Primera Nacional, el director técnico confía en que este triunfo agónico actúe como un punto de inflexión definitivo para la mentalidad del grupo: "Cuando uno se mide con los mejores y logra superarlos vuelve la confianza, este envión anímico de la victoria va a ser importante. Sabíamos que necesitábamos el triunfo para ganar en confianza y solidez; estamos con muchas ganas de lograr el objetivo de entrar al Reducido", concluyó con optimismo.