Cris Morena recordó a Romina a 16 años de su muerte: "Hijita amada"

Cris Morena le dedicó una a amorosa publicación a Romina Yan, al cumplirse 16 años de la muerte de su hija. La productora reunió imágenes de mariposas, flores y distintos paisajes naturales en el emotivo posteo para recordar a la fallecida actriz.
Al cumplirse 16 años de la partida de Ramina Yan, Cris Morena compartió un sentido mensaje en las redes sociales. La actriz falleció con solo 36 años.
Cris Morena le dedicó una a amorosa publicación a Romina Yan, al cumplirse 16 años de la muerte de su hija. La productora reunió imágenes de mariposas, flores y distintos paisajes naturales en el emotivo posteo para recordar a la fallecida actriz.
Las escenas estuvieron acompañadas por un mensaje escrito especialmente para la actriz: “En cada ser que recuerde vivirás, y cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás, y en cada rincón del mundo hablarás”.
En su publicación, Cris Morena cerró su recuerdo en las redes sociales con una declaración breve y contundente: “Siempre juntas, hijita amada”.
Esta vez y cada 28 de septiembre, su familia, colegas y seguidores recuerdan su figura con profundo cariño y homenajes en el aniversario de su fallecimiento.
Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático que fue provocado por un aneurisma.
Al momento de su partida, la actriz era madre de tres hijos pequeños: Franco, Valentín y Azul, todos fruto de su relación con Darío Giordano.
Hija de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich, ganó una enorme popularidad por su papel de Belén Fraga en la tira infantil Chiquititas, además de participar en ciclos como Jugate Conmigo y Casi Ángeles, entre otros.