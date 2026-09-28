Cris Morena recordó a Romina a 16 años de su muerte: "Hijita amada"

Cris Morena compartió un emocionante posteo a 16 años de la muerte de Romina Yan.

Cris Morena le dedicó una a amorosa publicación a Romina Yan , al cumplirse 16 años de la muerte de su hija. La productora reunió imágenes de mariposas, flores y distintos paisajes naturales en el emotivo posteo para recordar a la fallecida actriz.

Las escenas estuvieron acompañadas por un mensaje escrito especialmente para la actriz : “En cada ser que recuerde vivirás, y cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás, y en cada rincón del mundo hablarás”.

En su publicación, Cris Morena cerró su recuerdo en las redes sociales con una declaración breve y contundente: “Siempre juntas, hijita amada”.

Esta vez y cada 28 de septiembre, su familia, colegas y seguidores recuerdan su figura con profundo cariño y homenajes en el aniversario de su fallecimiento.

El posteo de Cris Morena.

La precoz partida de Romina Yan

Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático que fue provocado por un aneurisma.

Al momento de su partida, la actriz era madre de tres hijos pequeños: Franco, Valentín y Azul, todos fruto de su relación con Darío Giordano.

Hija de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich, ganó una enorme popularidad por su papel de Belén Fraga en la tira infantil Chiquititas, además de participar en ciclos como Jugate Conmigo y Casi Ángeles, entre otros.