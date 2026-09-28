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28 de septiembre de 2026
Emotivo.

Cris Morena recordó a Romina a 16 años de su muerte: "Hijita amada"

Al cumplirse 16 años de la partida de Ramina Yan, Cris Morena compartió un sentido mensaje en las redes sociales. La actriz falleció con solo 36 años.

Cris Morena compartió un emocionante posteo a 16 años de la muerte de Romina Yan.

Cris Morena compartió un emocionante posteo a 16 años de la muerte de Romina Yan.

Las escenas estuvieron acompañadas por un mensaje escrito especialmente para la actriz: “En cada ser que recuerde vivirás, y cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás, y en cada rincón del mundo hablarás”.

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En su publicación, Cris Morena cerró su recuerdo en las redes sociales con una declaración breve y contundente: “Siempre juntas, hijita amada”.

Esta vez y cada 28 de septiembre, su familia, colegas y seguidores recuerdan su figura con profundo cariño y homenajes en el aniversario de su fallecimiento.

El posteo de Cris Morena.

El posteo de Cris Morena.

La precoz partida de Romina Yan

Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático que fue provocado por un aneurisma.

Al momento de su partida, la actriz era madre de tres hijos pequeños: Franco, Valentín y Azul, todos fruto de su relación con Darío Giordano.

Hija de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich, ganó una enorme popularidad por su papel de Belén Fraga en la tira infantil Chiquititas, además de participar en ciclos como Jugate Conmigo y Casi Ángeles, entre otros.

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