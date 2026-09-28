Un colectivo se incrustó en el frente de una casa en Ingeniero Budge: terribles daños

El colectivo perdió el control y se incrustó en la vivienda.

Un colectivo fuera de control y se incrustó contra una casa en la localidad de Ingeniero Budge . Provocó importantes daños materiales y milagrosamente no hubo víctimas, aunque algunas personas resultaron heridas.

Ocurrió este lunes por la mañana en la calle Azamor al 1900 , entre Bariloche y Saladillo , y tuvo como protagonista a un colectivo de línea 553 ramal C que llevaba algunos pasajeros a bordo.

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Por causas que se investigan, el chofer perdió el control de la unidad y chocó contra el frente de una vivienda. El fuerte impacto ocasionó serios daños, tanto en el colectivo como en la casa. Además, en esa mala maniobra, el vehículo rompió un poste de luz.

❗️❗️Un colectivo se incrustó en el frente de una casa en Ingeniero Budge y provocó terribles daños. Ocurrió este lunes por la mañana en Azamor y Bariloche. pic.twitter.com/QE2wbQp1v1

Rápidamente se organizó un operativo de asistencia en el lugar. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas , personal de Defensa Civil , efectivos de la Policía Científica , agentes del Centro de Protección Urbana y una cuadrilla de Edesur .

Graves daños tras el choque

Así quedaron el colectivo y la casa tras el choque.

Según pudo averiguar La Unión, tanto el chofer como los pasajeros pudieron bajar del colectivo por sus propios medios, sin sufrir heridas de gravedad. En la casa había una mujer mayor con dos menores de edad, quienes también resultaron ilesos. Todos fueron asistidos por los Bomberos de Lomas y el 107.

El personal de Defensa Civil y de Obras Particulares del Municipio de Lomas verificó los daños en la estructura y ya empezó a trabajar en el apuntalamiento de la vivienda. Un trabajo muy complicado debido a la gravedad de las roturas.

Por otra parte, una cuadrilla de Edesur pasó a reparar el poste dañado, el cual estaba flojo en su base y corría peligro de venirse abajo.

Fuerte operativo en Ingeniero Budge.

Efectivos de la Policía Científica realizaron las pericias en el lugar para comprobar cuál fue la causa del choque. Se especula con que pudo haber sido una falla mecánica del colectivo, posiblemente un problema con la dirección del mismo, según informaron fuentes del caso a La Unión.

Las circunstancias del accidente están siendo investigadas por la Unidad Funcional de Instrucción Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.