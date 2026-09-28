Murió Oscar Bosetti, el maestro de la radio que dejó su huella en la UNLZ.

La radio se quedó sin uno de sus mentores. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) despidió con dolor a Oscar Bosetti, periodista, investigador y docente que dedicó buena parte de su vida al estudio de la radio y a la formación de nuevas generaciones de comunicadores. Falleció este domingo 27 de septiembre, a los 71 años, en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia fue comunicada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, institución en la que Bosetti desarrolló parte de su trayectoria docente.

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“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Oscar Bosetti, destacado docente, investigador y maestro de la radiofonía Argentina”, expresó la Facultad a través de sus redes sociales.

Y agregó que fue “inspirador de generaciones de estudiantes de periodismo y comunicación” tanto en esa casa de estudios como en distintos puntos del país.

Su pasión por la docencia y la radio

Bosetti nació en 1955 y desarrolló una extensa trayectoria como docente, investigador y profesional de la comunicación. Fue profesor de la UNLZ, pero también pasó por la UBA, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de General San Martín y otras instituciones. También fue docente y cofundador de la escuela ETER.

En la Universidad Nacional de Entre Ríos desarrolló durante 36 años una parte central de su carrera académica. Allí fue referente de la Agencia Radiofónica de Comunicación desde su creación, en 1992, y estuvo vinculado con la formación en Audio, Periodismo Político y Producción Periodística. Se jubiló como profesor en noviembre de 2025.

En la Universidad Nacional de Entre Ríos desarrolló durante 36 años una parte central de su carrera académica.

Su producción bibliográfica también se convirtió en material de referencia para quienes estudian la radio. Entre sus trabajos se encuentran Radiofonías: Palabras y sonidos de largo alcance, Las tres frecuencias didácticas del dial radiofónico, Las charlas radiofónicas de Discepolín y La radio en Argentina.

Bosetti también participó activamente en el desarrollo de las radios universitarias y ocupó, entre 2002 y 2006, el cargo de subsecretario de Medios de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, desde donde impulsó la radio universitaria de esa casa de estudios.

En los últimos años continuó ligado a la producción radiofónica a través de Tramas, programa que se emitía por distintas radios del país.

El recuerdo de quienes aprendieron con él

La huella de Bosetti excedió sus publicaciones y cargos académicos. Quienes compartieron aulas y proyectos con él destacan especialmente su capacidad para transmitir la pasión por la radio.

Desde la Universidad Nacional de Quilmes lo recordaron como una figura central en la construcción de la enseñanza del lenguaje radiofónico en esa institución. Allí fue docente durante 25 años y participó de distintos proyectos vinculados con la producción y la formación en radio.

También fue reconocido por su aporte a la formación de periodistas en ETER. En el homenaje publicado por esa institución, Eduardo Aliverti destacó la profundidad de sus investigaciones sobre la radiofonía argentina y el lugar que ocupó su enseñanza en distintas carreras de Comunicación.

La huella de Bosetti excedió sus publicaciones y cargos académicos.

"Las clases de Bosetti fueron, durante décadas, un alma sagrada de las carreras de Comunicación y del mundo radiofónico, en cualquiera de las sedes de esa Universidad pública a la que amaba con igual intensidad. Y fue, también, como idealista y docente co-fundador, el sabio que dotó a ETER del espíritu que nos impregna respecto de todo marco conceptual imprescindible", expresó Aliverti.

Una de las características de Bosetti era justamente esa combinación entre investigación y práctica. Su trabajo no se limitaba a reconstruir la historia de la radio: buscaba comprender sus lenguajes, sus posibilidades y las transformaciones que atravesaba frente a la llegada de nuevas tecnologías.

Incluso frente al crecimiento de las plataformas digitales y el streaming, defendió la vigencia de la radio y del lenguaje sonoro. Para él, las transformaciones tecnológicas no significaban necesariamente la desaparición del medio, sino nuevas formas de circulación y escucha.