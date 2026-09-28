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28 de septiembre de 2026
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De cara a la visita del Papa León, así se prepara Claypole para recibirlo

El Municipio de Almirante Brown y la Provincia coordinan el operativo por la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione, prevista para el 9 de noviembre.

De cara a la visita del Papa León, así se prepara Claypole para recibirlo.
De cara a la visita del Papa León, así se prepara Claypole para recibirlo.

Cómo será la visita del Papa al Cottolengo

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, se reunió con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la jefa de Asesores del gobernador Axel Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez, para coordinar detalles de la llegada del Pontífice.

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El encuentro se realizó en el Pequeño Cottolengo Don Orione y también contó con autoridades de la institución, entre ellas su superior, el hermano Jorge David Silanes, y el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones.

La agenda prevé que León XIV tenga contacto con personas con discapacidad y con integrantes de la comunidad que trabajan en su atención y acompañamiento.

El trabajo del cottolengo de Claypole

El Cottolengo brinda asistencia y contención a unas 400 personas con discapacidad y desarrolla tareas vinculadas con la atención social, sanitaria y la inclusión en la región.

Desde el Municipio destacaron la importancia de la visita y señalaron que la llegada del Papa genera expectativa tanto en Almirante Brown como en la Provincia.

Desde el Municipio destacaron la importancia de la visita y señalaron que la llegada del Papa genera expectativa tanto en Almirante Brown como en la Provincia.

Desde el Municipio destacaron la importancia de la visita y señalaron que la llegada del Papa genera expectativa tanto en Almirante Brown como en la Provincia. En ese marco, los distintos organismos trabajan especialmente en el esquema de seguridad y la organización del encuentro.

Cuándo llegará el Papa León XIV a la Argentina

La visita papal está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El Gobierno nacional declaró de interés nacional las actividades oficiales, institucionales, protocolares y organizativas vinculadas con la presencia de León XIV.

Además, se establecieron feriados especiales durante esos días. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el miércoles 11 será feriado exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires.

El 9 de noviembre, el Papa visitará por la mañana el Cottolengo Don Orione de Claypole. En tanto, el 11 está prevista su despedida en el aeropuerto de Ezeiza, alrededor de las 14.

La visita tendrá además un significado especial para la Argentina, ya que será el primer viaje de un pontífice al país desde las visitas realizadas por Juan Pablo II en 1982 y 1987.

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