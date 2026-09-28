Cómo fue la historia de amor de Graciela Alfano y Enrique Capozzolo

Graciela Alfano se casó por primera vez en 1971 Andrés Ruskowski , cuando ella era muy joven y estudiaba ingeniería. En ese matrimonio tuvieron un hijo juntos llamado Nicolás y la separación formal de la pareja llegó a fines de los ’70.

"En mi primer matrimonio me quise ir de mi casa, que era una familia disfuncional. Pero eso iba al fracaso porque no me movía el amor, sino que quería huir”, contó Graciela Alfano en una entrevista.

La vida siguió y Graciela Alfano y el empresario Enrique Capozzolo estuvieron casados durante 11 años. Ambos protagonizaron una relación marcada por la pasión y un escandaloso divorcio.

Se conocieron en 1981 y se casaron en 1982.Hijos: Tuvieron dos hijos, Gonzalo y Francisco . Se separaron en 1993, pero el divorcio legal llegó recién en 2007 tras un juicio por adulterio, donde ambos se acusaban de infidelidades.

"Mi papá era presidente de Racing y él era un chico del interior, de una familia de dinero pero no conocida, que rondaba alrededor de mi padre porque quería pertenecer a la vida política del fútbol. Se enamora de mí y yo me enamoro de él", recordó Graciela Alfano sobre el primer encuentro.

Graciela Alfano en un encuentro con su ex.

Graciela Alfano contó que por entonces quería tener una familia convencional: "A mí me dio el ataque de Susanita. Yo ya tenía un hijo, ya había tenido un fracaso donde también me habían metido los cuernos, me habían dejado sola. Quise tener una familia sí o sí”.

"Lo agarré a Quique, tuve dos hijos más y la remé absolutamente sola con un hombre al que le era muy difícil tener una familia, una mujer, hijos y quedarse. Él viajaba, no sabía adónde, desaparecía durante meses", sentenció la actriz sobre aquellos días.

Cuando volvía, los rastros de otras mujeres estaban en su propia casa. "Había datos de que habían estado mujeres en mi propia casa", reveló Graciela Alfano sobre esas infidelidades de su ex.

"Yo me metí en querer tener una familia con un hombre que no quería tenerla. No guardo un sentimiento negativo. Hoy es un buen abuelo, nos llevamos bien. Pero me hablo claramente, no me compro el verso de que porque soy Graciela Alfano todos se tienen que enamorar”, cerró Graciela Alfano sobre esa etapa de su vida.