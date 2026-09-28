El ex Los Andes Leandro Brey recibió el total respaldo de su entrenador

Boca Juniors avanzó a las semifinales de la Copa Argentina luego de vencer a Racing Club en un dramático partido que se definió en el quinto minuto de descuento. En medio de la euforia Xeneize, Leandro Brey , exarquero de Los Andes , recibió los abrazos de sus compañeros fortaleciéndolo por el gol olímpico que sufrió en el primer tiempo.

Hugo Orlando Gatti , uno de los ídolos de Boca Juniors , definió al puesto de arquero como “el más ingrato” y de “los bobos”, ya que el guardameta puede atajar un partido de manera fenomenal, pero si comete un único error y le meten un gol, todo el peso de la derrota cae injustamente sobre él.

entre los mejores De Los Andes a los Juegos Olímpicos: el camino al éxito de Leandro Brey

Para suerte de Leandro Brey , la tarde-noche en Rosario terminó con la clasificación a las semifinales. Y, tras el partido, recibió la banca de su entrenador Rodolfo Martín Arruabarrena, que lo respaldó totalmente.

El Vasco afirmó que en el gol de Gastón Lodico hubo “virtud” del jugador de Racing Club y “error” del arquero, que el fin de semana tendrá una nueva oportunidad frente a Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura, ya que el titular del arco, Álvaro Montero, está convocado por la Selección de Colombia.

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“Leandro (Brey) sabe que esto es así, virtud y error en el primer gol, pero tiene que levantar la cabeza y ya pensar en Unión que tendrá nuevamente la chance”, explicó sin demasiadas vueltas el técnico del Xeneize.

En ese sentido, el exlateral subrayó: “Esto es fútbol. Y no hay que decir nada. Entrena con muchas ganas, es un chico muy profesional, es joven y siempre tendrá el apoyo del entrenador y del staff”.

Ni bien el árbitro Andrés Gariano señaló el final del partido, Leandro Brey se arrodilló emocionado con la hinchada detrás de su arco. Primero recibió el abrazo de Facundo Herrera y luego el de cada uno de sus compañeros.

El 2026 del exarquero de Los Andes

El arquero llegó a Boca Juniors procedente de Los Andes en febrero de 2022 y en 2025 extendió su contrato hasta diciembre de 2029.

En la presente temporada tuvo seis presencias en el Torneo Apertura, cinco como titular, recibiendo tres goles. Por Copa Libertadores atajó los seis partidos. Frente a Barcelona, en La Bombonera, entró por Agustín Marchesín y en Ecuador fue reemplazado por Javier García. Le encajaron cuatro goles.

Por Copa Argentina, atajó tres de los cuatro partidos, donde en este último recibió goles; mientras que por el Torneo Clausura completó los 90 minutos en el último partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero (3-1).