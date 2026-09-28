Qué fechas se manejan para Banfield-Boca Juniors por Copa Argentina

Con la épica remontada de Boca Juniors frente a Racing Club en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina , quedó definido el rival de Banfield en una de las semifinales. El Xenieze irá en busca de su cuarta final de la era moderna, mientras que el Taladro nunca llegó al partido decisivo.

La final, sin confirmación oficial, se jugaría el miércoles 4 de noviembre, pero hoy por hoy la organización del torneo debe acordar con los clubes la fecha del choque entre los equipos de Pedro Troglio y Rodolfo Arruabarrena.

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Es que, con Boca Juniors disputando también instancias de semifinales en la Copa Sudamericana , el calendario está muy apretado. Y Banfield , en el medio. El enfrentamiento será en octubre, casi con seguridad en el estadio Mario Alberto Kempes, de la provincia de Córdoba.

En ese mes, Boca Juniors tendrá siete partidos, por lo que tendría dos semanas disponibles: la de los miércoles 7 o 28. La primera opción prácticamente no es viable, ya que Banfield recibirá a Rosario Central el lunes 5 , desde las 21.15, por la 11º fecha del Torneo Clausura. Salvo que la Liga Profesional reprograme el encuentro a jugarse en el estadio Florencio Sola .

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Segunda opción: Banfield y el clásico

Al Xeneize lo tomaría entre los duelos entre Unión de Santa e Instituto de Córdoba. De ser la segunda, entre los clásicos que con Independiente y River Plate, mientras que en esas fecha del Torneo Clausura, Banfield recibirá a Lanús en el Clásico del Sur y visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza. Pero aquí radica otro problema, no menor, que es la fecha que se baraja para la definición de la Copa Argentina y quedaría muy pegado.

Sea una u otra la fecha, Boca Juniors recibirá en la Bombonera el martes 13 a Vasco Da Gama, de Brasil, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, definiendo el 20 en sede a confirmar: estadio Maracaná (Río de Janeiro), Nilton Santos (Engenho de Dentro) o Mané Garrincha (Brasilia).

¿Y ahora quién te quita la ilusión, Pedro?



El DT del Taladro ya disputó la Final de #NuestraCopa en el año 2018, al mando de Gimnasia La Plata#CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/Yysw3mTYIX — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 10, 2026

En las últimas horas circuló una tercera versión: correr la fecha tentativa de la final y que el 4 de noviembre se juegue el partido entre Banfield y Boca Juniors.

El equipo de Julio Falcioni espera rival

Por otra parte, el rival de Atlético Tucumán se conocerá este jueves, cuando se enfrenten Platense y Estudiantes de La Plata en el estadio Norberto Tomaghello, de Defensa y Justicia, desde las 21.15, televisado por TyC Sports.

El Decano dirigido por Julio César Falcioni, al igual que Banfield, irá por su primera final de Copa Argentina, mientras que el Pincha fue campeón en la edición 2023 venciendo a Defensa y Justicia en la Fortaleza de Lanús.