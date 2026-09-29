Qué falta para que Tini Stoessel y su papá Alejandro Stossel firmen un acuerdo

Revelaron que Alejandro Stoessel está cerca de llegar a un acuerdo económico con su hija, Tini Stoessel , luego de largas negociaciones. Esto ocurre luego de la presentación de la cantante como invitada de Lali Espósito en su show en River Plate.

Según la información que recibió en vivo Ángel de Brito en el ciclo de América TV, Alejandro Stoessel habría aceptado hace un mes las condiciones planteadas por los abogados de Tini Stoessel, aunque el acuerdo todavía no estaría cerrado.

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A esa situación se habría sumado la relación de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul, que le habría permitido conocer una realidad y un estilo de vida diferentes de los que había experimentado mientras estaba junto a sus padres.

En LAM contaron que Tini Stoessel tendría preparada una estrategia legal para intentar que sus padres aceptaran un acuerdo cediéndoles el 25% de su fortuna, y que el resto pase a ser manejado y supervisado por ella personalmente.

“Me está llegando información ‘de la otra parte de la historia’”, expresó Ángel de Brito antes de revelar el dato que modificaba la situación que estaba describiendo.

“La otra parte de la historia dice que Alejandro Stoessel habría aceptado hace un mes las condiciones de los abogados de su hija, pero que los abogados de su hija no contestan”, aseguró Ángel de Brito.

Según esa versión, el acuerdo no avanzaría porque todavía faltaría una respuesta definitiva de parte de Tini Stoessel. “O sea que el acuerdo no se cierra porque todavía no dijeron ‘bueno, sí, ok’”, explicó el periodista.

“Habría aceptado hace un mes todas las condiciones de su hija, que creo que coincide, si no me equivoco, con cuando se hizo público, que muchos decían que es una forma de apurar las cosas, que hay toda una operación de prensa detrás para que se haga”, agregó Ángel de Brito.

Por otra parte, el conductor de LAM subrayó en el silencio de la cantante frente a las versiones sobre la situación familiar. “Lo que nos extraña a todos es por qué Tini no sacó un solo comunicado de nada. Deja que siga corriendo todo esto, porque tiene redes sociales que maneja ella”, manifestó.

“También me desmienten que Tini no tenga un centavo, dicen que eso es algo que se construyó un relato para dar lástima”, concluyó el periodista sobre el tema.