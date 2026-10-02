viernes 02 de octubre de 2026
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2 de octubre de 2026
Seguirá preso.

Confirmaron la prisión preventiva para "Todo Pago", el último detenido por el crimen de Agustín Rivero

Había permanecido cinco meses prófugo y fue capturado en Monte Chingolo por el asesinato del estudiante de 21 años, ocurrido durante un robo en Temperley.

Agustín Rivero, el joven estudiante asesinado.

Agustín Rivero, el joven estudiante asesinado.

La justicia de garantías de Lomas de Zamora dictó la prisión preventiva de Iván Rodrigo Maestrello, alias “Todo Pago”, el cuarto y último detenido por el crimen de Agustín Rivero, el estudiante de 21 años asesinado el 24 de abril pasado durante un robo en Temperley.

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión los cuatro acusados por el homicidio permanecerán detenidos mientras continúa el proceso hasta la llegada del juicio en el que serían juzgados.

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Maestrello, de 31 años, había sido capturado el pasado 20 de septiembre en Monte Chingolo, después de permanecer cinco meses prófugo. Los investigadores habían establecido que había regresado a la casa de sus padres y finalmente lo interceptaron cuando salió a comprar.

El acusado quedó a disposición de la UFI 7 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Nicolás Espejo. Su detención completó el grupo de sospechosos que la investigación vincula con el crimen de Rivero.

El crimen de Agustín Rivero

Agustín Rivero fue asesinado el 24 de abril en la esquina de Dinamarca y Ericson, en el barrio San José de Temperley. El joven regresaba de cursar cuando fue interceptado por delincuentes que le robaron el celular y le dispararon en el abdomen. Murió horas después a causa de la herida.

Por el hecho ya estaban detenidos Matías Ezequiel Daller, señalado por los investigadores como el presunto autor del disparo, y los hermanos Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel “Minion” Silva. Los tres habían recibido prisión preventiva en mayo.

Ahora, con la confirmación de la preventiva para Maestrello, los cuatro acusados permanecen detenidos y la investigación continúa bajo la acusación de “homicidio criminis causae y robo agravado por el empleo de arma de fuego por su comisión en poblado y en banda”.

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