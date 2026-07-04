Prisión preventiva para el policía de Lomas de Zamora detenido por robo: pidió cigarrillos y se llevó la recaudación

Un policía bonaerense que prestaba servicio en Lomas de Zamora quedó detenido con prisión preventiva tras ser acusado de un robo a mano armada en un kiosco de pleno centro de Lanús, que quedó filmado por una cámara de seguridad.

El imputado fue reconocido por los vecinos gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad que se viralizaron en redes sociales sobre el hecho ocurrido el pasado 14 de mayo en la intersección de Avenida 9 de Julio y Madariaga.

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Según se observa en las imágenes, el ahora ex efectivo policial ingresó al local , pidió un paquete de cigarrillos mentolados y en un movimiento rápido sacó su arma reglamentaria para exigirle a la empleada toda la recaudación del día.

Al escapar, no tuvo en cuenta un detalle: las cámaras del kiosco captaron su rostro en primer plano. Minutos después del asalto, el video empezó a circular por grupos de WhatsApp y redes sociales de Lanús. Los vecinos lo reconocieron de inmediato: vivía a apenas diez cuadras del local que acababa de robar.

El policía ladrón ya tiene prisión preventiva.

Policía de Lomas de Zamora

La propia fuerza actuó de oficio al cruzar los datos y vincularlo además con otro robo de similares características ocurrido el 9 de mayo, también sobre la Avenida 9 de Julio. El fiscal Martín Rodríguez, de la UFI 5 de Avellaneda-Lanús, ordenó su detención inmediata.

Sus propios colegas lo arrestaron. Al momento de ser aprehendido le secuestraron el arma reglamentaria, dinero en efectivo, celulares y el paquete de cigarrillos que acababa de robar.