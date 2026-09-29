martes 29 de septiembre de 2026
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29 de septiembre de 2026
Unas fichas.

Viper celebra su primer año en la escena de rock de la región

Viper, una prometedora banda de rock, lanzó su primer simple y celebra su primer año en la ruta en vivo en Loco Arte de Adrogué.

Viper, banda de la región.&nbsp;
Viper, banda de la región. 

La banda está integrada por Iván Karnincic en guitarra y voz, Augusto Sestini en teclados y voz, Santiago Acevedo en batería y Josué Isabella en bajo, todos jóvenes músicos del Conurbano.

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Con raíces e influencias que van del rock y el hard rock al pop rock, comenzaron haciendo covers de Airbag, Divididos, La Renga y Los Piojos, hasta dar el salto a componer canciones propias con mensajes profundos.

“En cada show buscamos consolidar una identidad propia que los posicione dentro de la escena emergente del rock argentino”, dicen los integrantes del grupo.

El primer sencillo de la banda

Hace unas semanas vio la luz su primer sencillo, "Caras de Vidrio", una crítica a la sociedad actual consumida por la tecnología y la falsedad de Internet, que está disponible en las plataformas digitales.

“La canción habla de personas que se muestran ante una cámara de manera superficial, solo para agradar o aparentar una vida irreal”, dicen desde la banda sobre esta nueva canción.

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