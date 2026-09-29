Pity Álvarez llamó en vivo a Moria Casán desde su internación

La Justicia dispuso la internación de Pity Álvarez por 90 días debido a que se lo considera como un riesgo para sí mismo y para terceros. Poco después del fallo el músico se comunicó con Moria Casán, mientras la diva conducía su programa en El Trece.

Pity Álvarez sufrió un "brote psiquiátrico", donde se encuentra internado desde la semana pasada, y la audiencia del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debió ser suspendida.

Moria Casán lo saludó al músico en un episodio insólito. “Hola, Cristian, Pity querido. Moria te habla. Estás saliendo en vivo en el programa. ¿Cómo estás, querido? Contame, ¿qué es lo que necesitás hablar? ¿Qué te gustaría decir?”, comenzó la charla.

“Mira, te digo por la situación que vengo manejando de esto de mi juicio y también de las fechas que suspendí y todo eso, videos que estoy haciendo o temas que estoy grabando. Es como que tengo la cabeza... Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga ‘arte’ y seguro algún boludo va a hacer cuadros, ¿viste?”, arrancó Pity Álvarez.

El brote que sufrió Pity Álvarez

El músico reconoció que “me pasó que el lunes este, no sé, tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así como un brote psicótico, la verdad que yo no me acuerdo de nada. Me dicen de cuando me trajeron acá, de cuando salí de mi casa; no me acuerdo de nada. Viste cuando todas tus familias te hablan a la vez y no sé, es como que no los podés escuchar a todos, entonces te ponés medio loquito”.

“Ahora estoy bien. Sí, estoy en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana. Estoy bien, bajé en cuatro o cinco días. En realidad dormí como cinco o seis días y hace tres días que no puedo dormir volviendo a pensar en las cosas que me vienen preocupando bastante”, aseguró Pity Álvarez.

La ayuda de Moria Casán

Moria Casán quiso saber el hizo unas preguntas: “¿qué te gustaría a vos? ¿Cómo estás? Decís en un momento algo muy duro, que se te explota la cabeza y que te gustaría ver una pared manchada de sangre. ¿Ese es un auxilio tuyo, es un pedido que se te reconozca? ¿Qué te gustaría a vos para tu vida? Yo quiero escucharte y quiero lo que vos necesitás. ¿Qué te gustaría, mi querido?

“No, yo lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo. No es porque tengo mis días malos como todos, que te quieren venir a bardear, que te tiran mala onda, de todo un poquito”, admitió Pity Álvarez en la charla en vivo.

La conductora de El Trece indago si “¿A vos te gusta? ¿Te sentís bien? ¿Vos querés terminar con esa gente?". Y sumó una filosa pregunta a Pity Álvarez: "¿Qué le decís a esa gente que cree que estás haciendo un acting en el juicio?”.

“Claro, eso seguro. No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron. Pero imaginate vos cuando salís al teatro de revistas, brillás. Pero cuando entrás al camarín te vas a fijar en la cartera y te fijás que te olvidaste el perfume, que es tan importante para vos, o te olvidaste qué sé yo, el registro de manejar”, explicó el músico durante la entrevista.

Pity Alvarez habló con Moria Casán en vivo.

Pity Álvarez habló sus canciones

Pity Álvarez insistió que “las canciones son como mis hijastros. Las letras que hice las compuse y te puedo cantar cualquier letra en este momento de punta a punta”.

“Son tus hijos… ¿Y qué te gustaría en este momento cantarme? No te digo de punta a punta, pero algo que tenga que ver con tu estado anímico, que te sane un ratito esta charla, o que te sientas bien porque te está escuchando mucha gente. Estamos acá en un programa de tele que yo hago todas las mañanas”, quiso saber entre risas Moria Casán.

Pity Álvarez respondió con una canción que “a mí... No sé, se me ocurren muchas cosas, pero puede ser: Me gusta como te vestís, cómo mandás, me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. Y te estoy hablando a vos, Moria, porque me gustás mucho”.

“Ay, qué bueno, mi amor. Cómo te quiero. Gracias. ¿Te quisiste escapar ayer, bebé, que te agarraron? ¿Tuviste el brote ahí?”, consultó Moria Casán. El músico blanqueó “ay, sí. De repente eso me pone loco. ¿Pero sabés qué? Después de que pasó todo eso, me senté y les di clase de ética. Porque se estaban peleando el abogado con la directora del lugar y con la seguridad.

Pity Álvarez, "en el mejor momento"

El músico la sorprendió: “Yo estoy en el mejor momento de mi vida, Moria. Cuando estuve en cana dejé de fumar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas. Tal vez habrá estado bien estar un tiempito ahí porque me ayudó. Cuando salí seguí resbalando dos meses y ahora veo las cosas con tanta claridad. Lo que pasa es que me quisieron hacer pisar el palito, como que iba a ser un cachivache"

Pity Alvarez destacó que cuando “se termina una fecha y me tomo dos días, y empieza la otra aunque falte un mes y medio, ¿entendés? Yo lo que manejo de mis fechas es el arte". La extensa entrevista terminó con un agradecimiento de Moria Casán al músico.