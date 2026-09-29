martes 29 de septiembre de 2026
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29 de septiembre de 2026
Crisis.

Lanús: una histórica fábrica cerró y ofrece bronce para pagar salarios

Lanús atraviesa el cierre de Vaspia, una metalúrgica de 60 años. Unos 60 trabajadores reclaman salarios adeudados desde julio y una salida laboral.

Lanús: una histórica fábrica cerró y ofrece bronce para pagar salarios.

Lanús: una histórica fábrica cerró y ofrece bronce para pagar salarios.

El cierre de Vaspia en Lanús

Vaspia, ubicada sobre Eva Perón al 2700, dejó de producir después de más de seis décadas de actividad. La firma, creada en 1961, se dedicaba a la fundición y extrusión de latón y bronce y fabricaba, entre otros productos, válvulas para garrafas y barras destinadas a tornerías y fabricantes de grifería.

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Los trabajadores denuncian que la empresa les adeuda salarios desde julio, incluido el aguinaldo. Según la información difundida por Urgente24, muchos de los empleados despedidos tenían entre 20 y 30 años de antigüedad.

Como alternativa para afrontar parte de las obligaciones, la compañía ofreció unos 300 kilos de bronce que quedaron como sobrante del último proceso de fundición. La propuesta contempla que los propios trabajadores comercialicen el material.

David Gallego, uno de los trabajadores despedidos, cuestionó la alternativa en declaraciones a El Destape: “Eso no alcanza para nada”.

Intervino el Ministerio de Trabajo bonaerense

El conflicto llegó al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que intervino de oficio el 9 de septiembre ante la posibilidad de un cierre y la existencia de salarios impagos.

Ya se realizaron tres audiencias entre la empresa, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los representantes de los trabajadores. Las reuniones finalizaron sin acuerdo y se estableció una nueva audiencia para el 30 de septiembre.

De acuerdo con lo señalado por los trabajadores, la propuesta de entregar el bronce como parte de pago también quedó asentada en un acta del Ministerio de Trabajo.

La situación de Vaspia se desarrolla en un contexto de retracción de la actividad metalúrgica. Un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) señaló una caída interanual del 4,3% en abril y una baja acumulada del 6,2% durante 2026. El rubro de fundición registró, según ese informe, una disminución interanual del 13,6%.

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