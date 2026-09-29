Lanús: una histórica fábrica cerró y ofrece bronce para pagar salarios.

Una histórica metalúrgica de Lanús Este dejó de producir y unos 60 trabajadores quedaron sin empleo, tras meses de salarios adeudados. La empresa Vaspia ofreció entregar alrededor de 300 kilos de bronce como parte de pago, una propuesta que fue presentada ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y cuestionada por los empleados.

Vaspia, ubicada sobre Eva Perón al 2700, dejó de producir después de más de seis décadas de actividad. La firma, creada en 1961, se dedicaba a la fundición y extrusión de latón y bronce y fabricaba, entre otros productos, válvulas para garrafas y barras destinadas a tornerías y fabricantes de grifería.

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Los trabajadores denuncian que la empresa les adeuda salarios desde julio, incluido el aguinaldo. Según la información difundida por Urgente24, muchos de los empleados despedidos tenían entre 20 y 30 años de antigüedad.

Como alternativa para afrontar parte de las obligaciones, la compañía ofreció unos 300 kilos de bronce que quedaron como sobrante del último proceso de fundición. La propuesta contempla que los propios trabajadores comercialicen el material.

David Gallego, uno de los trabajadores despedidos, cuestionó la alternativa en declaraciones a El Destape: “Eso no alcanza para nada”.

Intervino el Ministerio de Trabajo bonaerense

El conflicto llegó al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que intervino de oficio el 9 de septiembre ante la posibilidad de un cierre y la existencia de salarios impagos.

Ya se realizaron tres audiencias entre la empresa, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los representantes de los trabajadores. Las reuniones finalizaron sin acuerdo y se estableció una nueva audiencia para el 30 de septiembre.

De acuerdo con lo señalado por los trabajadores, la propuesta de entregar el bronce como parte de pago también quedó asentada en un acta del Ministerio de Trabajo.

La situación de Vaspia se desarrolla en un contexto de retracción de la actividad metalúrgica. Un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) señaló una caída interanual del 4,3% en abril y una baja acumulada del 6,2% durante 2026. El rubro de fundición registró, según ese informe, una disminución interanual del 13,6%.