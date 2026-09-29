martes 29 de septiembre de 2026
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29 de septiembre de 2026
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AySA advirtió sobre un masivo corte de agua en zona Sur el próximo domingo

En un comunicado de prensa, AySA precisó que la falta de agua será por trabajos en la Estación Elevadora Quilmes. Esto afectará a Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda y Almirante Brown.

AySA anunció trabajos de mantenimiento en Quilmes.

AySA anunció trabajos de mantenimiento en Quilmes.

Las localidades afectadas serán Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda y Almirante Brown, pero la empresa aún no precisó los horarios de cortes en cada una de ellas.

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En un comunicado de prensa, la firma precisó que la falta de suministro será como consecuencia de trabajos que deberán realizarse en la Estación Elevadora Quilmes, sobre los tableros eléctricos que deberán salir de servicio momentáneamente y se extenderán desde la mañana hasta la tarde, lo que provocará cortes parciales.

Desde la empresa, en proceso de privatización por parte del Gobierno nacional, aclaran que el aviso no implica que la totalidad de los usuarios de la zona se verán afectados con corte del suministro.

AySA pide el uso responsable de agua

Desde AySA piden a los vecinos “realizar un uso responsable del agua” mientras duren las tareas de mantenimiento. Quienes cuenten con un tanque de reserva domiciliario podrán disponer del agua almacenada durante la intervención, por lo que el consejo de la administración responsable aplica específicamente para ese grupo.

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