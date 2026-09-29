Salud: la obra de renovación del CIS 25 de Mayo de Llavallol superó el 95%. Salud: la obra de renovación del CIS 25 de Mayo de Llavallol superó el 95%.

El Centro Integral de Salud 25 de Mayo de Llavallol, ubicado en Kurth 557, ya superó el 95% de ejecución de la obra de renovación integral impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora. Los trabajos permitirán ampliar y modernizar el establecimiento sanitario con un nuevo piso y distintos sectores para la atención.

Qué tendrá el renovado establecimiento de salud La intervención forma parte del programa “Obras de la Comunidad” y contempla una ampliación del edificio mediante la incorporación de un nuevo piso. El objetivo es generar mejores condiciones para los equipos de salud y para los vecinos y vecinas que utilizan el centro.

Una vez finalizados los trabajos, el CIS contará con recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia y un sector destinado a odontología.

La intervención forma parte del programa “Obras de la Comunidad”. Trabajos en la etapa final en Llavallol Actualmente, las tareas se concentran en el frente del edificio y en la puesta a punto de las instalaciones. Entre los trabajos pendientes se encuentran tareas de pintura, colocación de artefactos y equipamiento, además de intervenciones sobre la instalación eléctrica.

La renovación del CIS 25 de Mayo se suma a las obras de infraestructura sanitaria que se desarrollan en Lomas de Zamora, con el propósito de contar con espacios modernizados y ampliados para la atención de la comunidad. Entre los trabajos pendientes se encuentran tareas de pintura, colocación de artefactos y equipamiento. También tendrá ascensor, una incorporación que permitirá mejorar la accesibilidad dentro del establecimiento.

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