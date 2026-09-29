martes 29 de septiembre de 2026
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29 de septiembre de 2026
Inversión sanitaria.

Salud: la obra de renovación del CIS 25 de Mayo de Llavallol superó el 95%

El Centro Integral de Salud 25 de Mayo de Llavallol atraviesa la etapa final de una renovación integral que suma espacios, servicios y mejoras.

Salud: la obra de renovación del CIS 25 de Mayo de Llavallol superó el 95%.

Salud: la obra de renovación del CIS 25 de Mayo de Llavallol superó el 95%.

Salud: la obra de renovación del CIS 25 de Mayo de Llavallol superó el 95%.

Salud: la obra de renovación del CIS 25 de Mayo de Llavallol superó el 95%.

Qué tendrá el renovado establecimiento de salud

La intervención forma parte del programa “Obras de la Comunidad” y contempla una ampliación del edificio mediante la incorporación de un nuevo piso. El objetivo es generar mejores condiciones para los equipos de salud y para los vecinos y vecinas que utilizan el centro.

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Una vez finalizados los trabajos, el CIS contará con recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia y un sector destinado a odontología.

La intervenci&oacute;n forma parte del programa &ldquo;Obras de la Comunidad&rdquo;.

La intervención forma parte del programa “Obras de la Comunidad”.

Trabajos en la etapa final en Llavallol

Actualmente, las tareas se concentran en el frente del edificio y en la puesta a punto de las instalaciones. Entre los trabajos pendientes se encuentran tareas de pintura, colocación de artefactos y equipamiento, además de intervenciones sobre la instalación eléctrica.

La renovación del CIS 25 de Mayo se suma a las obras de infraestructura sanitaria que se desarrollan en Lomas de Zamora, con el propósito de contar con espacios modernizados y ampliados para la atención de la comunidad.

Entre los trabajos pendientes se encuentran tareas de pintura, colocaci&oacute;n de artefactos y equipamiento.

Entre los trabajos pendientes se encuentran tareas de pintura, colocación de artefactos y equipamiento.

Tambi&eacute;n tendr&aacute; ascensor, una incorporaci&oacute;n que permitir&aacute; mejorar la accesibilidad dentro del establecimiento.

También tendrá ascensor, una incorporación que permitirá mejorar la accesibilidad dentro del establecimiento.

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