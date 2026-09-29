Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento: "Se destapó todo"

Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento , tras varios días de rumores de ruptura entre los dos ex Gran Hermano. Ya habían dejado de seguirse en las redes sociales y hasta revelaron que el exfutbolista de Banfield le habría sido infiel a la tucumana.

“Lo que mejor me sale es ser yo. Y bueno, lo que sigue es real”, escribió Danelik en las redes sociales y compartió una foto suya en blanco y negro y modelando.

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Luego, la influencer confirmó que está separada de Brian Sarmiento desde hace una semana, pero descartó la infidelidad que se rumoreaba: “Simplemente no hubo más conexión”.

“Se destapó todo porque yo lo dejé de seguir, soy de esas personas que para seguir su vida bloquea y borra cualquier rastro para estar bien”, confesó Danelik en su cuenta de Instagram.

“Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto”, aseguró la influencer sobre separación de Brian Sarmiento.

“No me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso, como dice Andrea del Boca”, sentenció Danelik y descartó todo tipo de posibilidad a una reconciliación.

Luego, compartió un video bailando y se adelantó a potenciales críticas que podría recibir: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno sea feliz a su manera”.

La respuesta de Brian Sarmiento

Ante las expresiones de Danelik en las redes sociales, Brian Sarmiento no habló directamente del tema y compartió una foto suya con un llamativo mensaje.

“Cuidarme es mi prioridad, hacerme respetar y amarme”, escribió el exfutbolista sobre la separación de Danelik y sobre una de las peleas de Párese de Manos IV que lo medirá con El Polaco.