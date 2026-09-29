martes 29 de septiembre de 2026
Escribinos
29 de septiembre de 2026
Fue amor.

Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento: "Se destapó todo"

Danelik hizo una serie de publicaciones en las redes sociales para confirmar su separación de Brian Sarmiento. Se habían conocido en Gran Hermano.

Brian Sarmiento y Danelik, separados.&nbsp;

Brian Sarmiento y Danelik, separados. 

Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento, tras varios días de rumores de ruptura entre los dos ex Gran Hermano. Ya habían dejado de seguirse en las redes sociales y hasta revelaron que el exfutbolista de Banfield le habría sido infiel a la tucumana.

“Lo que mejor me sale es ser yo. Y bueno, lo que sigue es real”, escribió Danelik en las redes sociales y compartió una foto suya en blanco y negro y modelando.

Lee además
Danelik reveló el lujoso regalo de Brian Sarmiento en plena disputa por la cuota alimentaria.
Indignante.

Danelik reveló el lujoso regalo de Brian en plena disputa por la cuota alimentaria
Brian Sarmiento y Danelik, afuera de Gran Hermano. 
Se pudrió todo.

La bronca de Brian por la expulsión de Danelik: su descargo contra la producción

Luego, la influencer confirmó que está separada de Brian Sarmiento desde hace una semana, pero descartó la infidelidad que se rumoreaba: “Simplemente no hubo más conexión”.

“Se destapó todo porque yo lo dejé de seguir, soy de esas personas que para seguir su vida bloquea y borra cualquier rastro para estar bien”, confesó Danelik en su cuenta de Instagram.

“Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto”, aseguró la influencer sobre separación de Brian Sarmiento.

“No me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso, como dice Andrea del Boca”, sentenció Danelik y descartó todo tipo de posibilidad a una reconciliación.

Luego, compartió un video bailando y se adelantó a potenciales críticas que podría recibir: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno sea feliz a su manera”.

La respuesta de Brian Sarmiento

Ante las expresiones de Danelik en las redes sociales, Brian Sarmiento no habló directamente del tema y compartió una foto suya con un llamativo mensaje.

“Cuidarme es mi prioridad, hacerme respetar y amarme”, escribió el exfutbolista sobre la separación de Danelik y sobre una de las peleas de Párese de Manos IV que lo medirá con El Polaco.

Temas
Seguí leyendo

Danelik reveló el lujoso regalo de Brian en plena disputa por la cuota alimentaria

La bronca de Brian por la expulsión de Danelik: su descargo contra la producción

Sarmiento - El Polaco: un exBanfield y un hincha de Temperley, en Parense de Manos IV

Pity Álvarez llamó en vivo a Moria Casán desde su internación

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Viper, banda de la región. 
Unas fichas.

Viper celebra su primer año en la escena de rock de la región

Las más leídas

Te Puede Interesar

El acusado quedó detenido por el crimen.
Indagatoria.

"Villa Rita" se negó a declarar y seguirá detenido por el crimen narco de Brown: buscan al resto de la banda