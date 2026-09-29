La CGT se reúne y podría convocar a un paro antes de fin de año.

La CGT convocó para este martes 29 de septiembre a más de 20 gremios con el objetivo de definir la continuidad del plan de acción contra el Gobierno nacional. El encuentro se realizará desde las 16 en la sede de la Uocra, luego de tres movilizaciones junto a las dos CTA y organizaciones sociales.

La reunión estará encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Los dirigentes evaluarán el escenario económico y social y discutirán los próximos pasos del movimiento sindical.

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Preocupación. La pobreza creció en el primer semestre del año y se ubicó en 32,3%

Entre los datos que serán considerados aparecen los últimos indicadores difundidos por el INDEC. De acuerdo con la información proporcionada, durante el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y al 24,4% de los hogares.

La indigencia, en tanto, llegó al 7,5% de las personas y al 5,6% de los hogares. En el universo representado por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el organismo contabilizó 9.729.000 personas pobres y 2.249.000 indigentes.

El registro significó un incremento de 4,1 puntos porcentuales en la pobreza respecto del segundo semestre de 2025, cuando había alcanzado el 28,2%. La indigencia también aumentó, en este caso 1,2 puntos porcentuales, desde el 6,3% anterior.

Las movilizaciones y el reclamo sindical

La convocatoria de la CGT se produce después de las tres marchas que la central había previsto realizar junto a las dos CTA y los movimientos sociales. El esquema original contemplaba una cuarta movilización para principios de septiembre, aunque finalmente fue suspendida por diferencias entre las centrales.

En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, realizará desde las 17 un conversatorio en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo.

La actividad se titula “Democracia en disputa: las derechas y los desafíos del campo popular” y fue presentada como un espacio para debatir sobre la situación política y social de América Latina.

Pablo Moyano reclamó un paro nacional

En las últimas horas, Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, difundió un video en el que cuestionó el accionar de la CGT y de dirigentes del peronismo frente al escenario económico y social.

El dirigente reclamó una mayor respuesta sindical y planteó la necesidad de convocar a un paro nacional. También cuestionó a gobernadores del PJ por sus posiciones en el Congreso frente a iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

La reunión de este martes definirá si la CGT avanza con nuevas acciones dentro del plan de lucha y qué modalidad podrían adoptar las próximas medidas.