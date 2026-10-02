Almirante Brown: llega Una Noche en los Museos con 20% de descuento en gastronomía.

Almirante Brown realizará este sábado 3 de octubre una nueva edición de Una Noche en los Museos, de 18 a 21.30, con actividades en espacios culturales de Adrogué, Burzaco, Glew, Longchamps, José Mármol y Ministro Rivadavia. La propuesta incluirá muestras, patrimonio histórico y descuentos del 20% en locales gastronómicos adheridos.

El Municipio de Almirante Brown organizó esta movida por museos, edificios históricos y espacios artísticos de distintas localidades del distrito.

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En Adrogué , se podrá visitar el Museo MACAB de la Casa de la Cultura, el edificio histórico La Cucaracha, Casa Borges, el Museo de Excombatientes de Malvinas “Soberanía y Memoria” y el Espacio Cultural Saudachi.

La programación también contempla propuestas en José Mármol , con exposiciones colectivas en 25 de Mayo 761, y en Longchamps , donde funcionará una muestra en Estudio Ozean.

En Burzaco abrirá sus puertas el Museo León Sempere, mientras que en Ministro Rivadavia se podrá recorrer la Casa de la Cultura, con la muestra “De alas y peces”, de Marisa Freling. También participará la pulpería Lo de Baldomero, que exhibirá fotografías de vistas históricas de la localidad.

Qué habrá en Glew

Glew tendrá varios de los espacios incluidos en Una Noche en los Museos de Almirante Brown. Entre ellos se encuentran el Museo de Cerámica Toscana Cosimo Manigrasso, la Parroquia Santa Ana, la Biblioteca Popular Rojas Paz y la Fundación Soldi.

También se sumarán La Volanta de Viejo Glew y El Terraplén, donde se presentará la muestra de pintura y mosaiquismo “Ellas: Textura y Color”.

El Municipio de Almirante Brown organizó esta movida por museos, edificios históricos y espacios artísticos de distintas localidades del distrito.

El intendente Mariano Cascallares convocó a participar de la jornada y destacó que la propuesta busca acercar a los vecinos al patrimonio histórico, artístico y cultural del distrito.

Descuentos en locales gastronómicos

Como complemento de la actividad cultural, habrá 20% de descuento en los comercios gastronómicos adheridos.

En Adrogué participan Panela, The Mitre, Plaza Esteban, Maria Bonita, Filomena, Mocca y Riviera, además de locales de Riviera ubicados sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 12.905 y 13.298, en Boulevard Shopping.

En Longchamps, los descuentos estarán disponibles en Dal Masetto, Sueños de Azúcar y Hnos. Barros.