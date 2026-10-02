El Florencio Sola, entre la caja y el descontento: Matías Mariotto defendió el regreso de los visitantes

La decisión de la dirigencia de Banfield de habilitar el ingreso de público visitante en el Florencio Sola abrió una profunda grieta entre la conducción institucional y los socios. En las últimas horas, el presidente del club, Matías Mariotto , utilizó sus redes sociales para plantar una postura inflexible y justificar la medida desde una perspectiva puramente financiera.

Según el mandatario, cada vez que Banfield juega de local sin público visitante, el club pierde 30 millones de pesos. La polémica se reavivó tras la confirmación de que la parcialidad de Rosario Central ocupará una de las cabeceras del "Lencho" el próximo lunes 5 de octubre . Lejos de calmar las aguas, las declaraciones de Matías Mariotto encendieron aún más el malestar de los hinchas genuinos, quienes expresaron sus críticas apuntando a los severos perjuicios logísticos y económicos que la medida les impone a los propios socios.

"No podemos seguir perdiendo plata si queremos ordenar la casa", sentenció Matías Mariotto en su descargo en X. El presidente argumentó que durante el primer semestre de 2026 el estadio fue superavitario debido al canon recaudado por las aficiones foráneas, sumado a la organización de partidos de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. "En este Torneo Clausura vamos por el mismo camino, porque recibimos visitantes contra River y ahora contra Central", añadió, catalogando la iniciativa como un "alivio económico" indispensable ante la delicada situación financiera del club.

Sin embargo, el socio del Taladro mira la situación desde otra óptica. Las principales críticas hacia el accionar de la dirigencia se centran en el destrato al socio local. Para albergar a las parcialidades rivales, la masa societaria de Banfield se ve obligada a afrontar bonos obligatorios para ingresar a sectores populares habituales, o bien sufrir la pérdida de espacios cómodos en el estadio. A esto se suma el malestar por los horarios nocturnos fijados por la AFA (como el partido ante Central a las 21.15), que complican el regreso a los hogares debido a las restricciones de seguridad que retienen a los locales en la tribuna hasta que se desconcentre la visita.

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Cuántos partidos le quedan a Banfield de local en el Torneo Clausura

Al campeonato de Primera División le restan pocas jornadas, y la localía se vuelve un factor clave tanto en lo deportivo como en lo recaudatorio. A Banfield le quedan 4 partidos en condición de local en el Florencio Sola en lo que va del certamen. Debe recibir a Rosario Central, Argentinos Juniors, Lanús y Atlético Tucumán, mientras que visitará a Tigre y Atlético Tucumán.

La gran incógnita: ¿Habrá visitantes en el Clásico del Sur?

El compromiso más caliente del fixture asoma en la fecha 14, cuando se dispute una nueva edición del Clásico del Sur ante Lanús. A pesar de la política aperturista que viene demostrando la dirigencia de Banfield para maximizar ingresos con clubes de alta convocatoria, la posibilidad de recibir hinchas de Lanús es prácticamente nula.

Fuentes vinculadas a los organismos de seguridad bonaerense (APreViDe) señalan que, por razones estrictas de rivalidad histórica y prevención de incidentes, los clásicos barriales de alto riesgo se mantienen bajo la prohibición absoluta de público visitante. Si bien para la tesorería de Banfield significaría otra recaudación millonaria, el operativo de seguridad y el riesgo de enfrentamientos clausuran —al menos por ahora— cualquier chance de ver camisetas granates en las tribunas del Florencio Sola.