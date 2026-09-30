Banfield-Rosario Central se jugará con público visitante el próximo lunes

Los hinchas de Rosario Central se ubicarán en la tribuna Osvaldo Fani.

Banfield recibirá el próximo lunes 5 de octubre a Rosario Central, por la 11º fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, partido que finalmente contará con la presencia del público visitante, luego de que las partes involucradas en la organización llegaran a un acuerdo total.

Para Banfield será la tercera ocasión en la que abrirá las puertas del estadio Florencio Sola a los hinchas visitantes, luego de haber recibido a Huracán (1º fecha), el 24 de julio, y a River Plate (7º fecha), el pasado 30 de agosto.

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Con sabor a triunfo. Banfield alcanzó el empate sobre el final ante Gimnasia en el Bosque

De acuerdo a lo informado, la parcialidad Canalla se ubicará en la tribuna Osvaldo Fani y tendrá una disponibilidad de 3.000 entradas a un valor de $80 mil que se venderán a través de la plataforma virtual del Club Atlético Banfield . El costo es menor al impuesto al partido contra el Millonario, donde abonaron $110.000. Además, no se le cobrará bono a los socios/as del Taladro.

La noticia fue confirmada luego de la aprobación por parte de los organismos de seguridad y la A.Pre.Vi.De (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), ya que contaba previamente con el visto bueno de Matías Mariotto y Gonzalo Belloso , presidentes de Banfield y Rosario Central , respectivamente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Municipio de Lomas de Zamora.

El último en cancha de Banfield fue por la Copa de la Liga 2023.

En los próximos días se brindarán más detalles del operativo de seguridad, el ingreso de ambas parcialidades al Florencio Sola y los cortes de calles adyacentes al estadio ubicado en las intersecciones de Peña y Arenales.

Presentes de Banfield y Rosario Central

El equipo de Pedro Troglio no atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura. Lleva cinco fechas sin triunfos, con tres derrotas y dos empates, necesitando sumar ocho puntos de 15 para mantener la categoría.

Sin embargo, Banfield se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Boca Juniors, con fecha tentativa del miércoles 4 de noviembre.

En tanto, los dirigidos por Jorge Almirón llegarán con un título bajo el brazo, luego de imponerse en la Supercopa Internacional y junto a Argentinos Juniors (ambos 18 puntos) son los líderes de la zona B del Torneo Clausura.

Los hinchas de Rosario Central en cancha de Lanús (2025).

Por tabla anual, Rosario Central (46) está a cinco puntos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. Y por ahora en puesto de Copa Sudamericana 2027.

Este lunes, desde las 21.15, arbitrará Leandro Rey Hilfer, secundado por Walter Ferreyra y Lucas Ripoli. VAR: Germán Delfino. AVAR: Carla López. Cuarto árbitro: Martín Desposito. Televisa ESPN Premiun.

Rosario Central vuelve a pisar zona Sur

El 19 de julio de 2025, Rosario Central también movilizó sus hinchas al Sur, pero en esa ocasión a la Fortaleza de Lanús, donde se llevó la victoria por 1-0.

Ángel Di María, de penal, marcó el gol del triunfo del elenco rosarino, con un polémico arbitraje de Andrés Merlos, que expulsó al capitán Carlos Izquierdoz.