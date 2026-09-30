La Asamblea Vecinal de Temperley llama a organizarse contra la derogación de la Ley de Tierras.

La convocatoria es para las 18 y, según informaron desde la organización, la propuesta será reunirse en el espacio público para repartir volantes y difundir entre los vecinos los alcances de la decisión judicial.

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“Realmente nos preocupa lo que hizo ayer la Corte Suprema de Justicia”, señalaron desde la Asamblea, al referirse a la resolución que dejó sin efecto una sentencia que había frenado la derogación de la Ley 26.737.

El máximo tribunal resolvió una demanda iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación de la normativa a través del artículo 154 del DNU 70/2023. La Corte consideró que la organización no tenía legitimación suficiente para promover esa acción y que no estaba configurado un caso judicial concreto.

La decisión no implicó un pronunciamiento de la Corte sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU, pero al revocar el fallo anterior volvió a quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno nacional en 2023.

Qué establecía la Ley de Tierras

Sancionada en 2011, la Ley 26.737 establecía un régimen específico para limitar la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Entre otras restricciones, fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También establecía que las personas de una