Quién es la joven de Temperley que pasó de cantar en la calle a brillar en Popstars

Tras audicionar entre 17 mil aspirantes, Hannah Moheda de Temperley sigue pasando cada una de las etapas del programa Popstars , que se emite todas las noches por la pantalla de Telefe. En diálogo con La Unión reveló cómo se siente de pasar de cantar en la calle al reality que apunta a armar una banda de chicas.

Con apenas 24 años, Hannah cuenta con una personalidad arrolladora, se anotó en varios casting, estuvo participando en diversos programas de la televisión de aire porque siempre apostó a su talento vocal. Y si bien siempre quiso ser cantante solista, vio en Popstas una excelente plataforma para mostrarse a un público masivo.

"Decidí anotarme porque lo vi como una oportunidad de poder compartirle al mundo lo que amo que es cantar y estar arriba del escenario", dijo la joven que además cuenta con el constante apoyo de su familia en Temperley .

Si bien se anotó sin tantas expectativas por lo masivo del concurso, aseguró: "Al principio me causaba duda formar parte de un grupo musical porque siempre quise ser artista solista, pero luego de pensarlo me gustó el hecho de utilizarlo como catapulta y trabajar en equipo haciendo algo que amo".

De cantar en las calles de Temperley y Lomas a la tele

La artista de Temperley se hizo conocida en la zona por cantar en la calle Laprida de Lomas. Su voz era admirada por los vecinos que pasaban por allí y se quedaban escuchando su enorme talento. Para Hannah ese era el lugar elegido para mostrarse, pero hoy ella misma asegura que "es la misma actividad, pero en distinto escenario".

Pasar de cantar en la calle a un estudio enorme de televisión lo define como una "verdadera locura" y explicó: "La esencia es la misma, pero difiere el escenario. En la calle tenes al público constantemente frente a vos, sea que se queden mirando y apoyándote, o bien que pasen de largo y te miren de reojo. En la calle también estás expuesta a distintas dificultades como el clima y lo peligroso que se puede poner porque no podés controlar el accionar de la gente".

En la calle, Hannah contó que siempre recibió mucho amor por parte de los vecinos, pero en Popstars el público es otro y la evaluación es constante. "En el reality también hay público detrás de las cámaras, en sus casas, porque la gente de producción, vestuario, y técnica también es público. Yo me mentalizo en estar bajo foco haciendo lo que amo y darlo todo", confesó.

Pero lo más complicado de Popstars, según detalló la artista local, es "es estar bajo el ojo crítico constantemente y tratando de conseguir un lugar frente a muchas otras chicas talentosas y deseo de llegar".

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Los tiempos del reality y la preparación que requiere

Es la primera vez que Hannah está en un reality tan importante y por eso quiere poner el foco en la responsabilidad que esto requiere no sólo a nivel vocal, también físico y mental. "Siempre soñé con el día en que pudiera presentarme a un casting y hacerme notar, Popstars es ese programa. Me presenté en muchos lugares de los cuales no quedé y en otros logré avanzar, pero solo unos pasos. Lo bueno de este certamen es que me da tiempo, atención, destaque y mucho amor por parte de la producción, los coaches, el jurado, y Nico (por Vázquez)", recalcó orgulloso de lo que está logrando.

Como el reality es exigente, Hannah está entrenando, hace gimnasia, vocaliza, corre y camina cantando para poder entrenar el baile con el canto simultáneamente y escucha mucha música para poder estar empapada de información. "Como sano y liviano para acompañar al metabolismo, porque no puedo comer pesado, más los nervios, me destruye. De hecho hay que tener mucha claridad mental para poder estar receptiva a toda la información y los desafíos que la producción nos propone", afirmó.

Su gente de Temperley y los mensajes que recibe a diario

Sobre lo que sucede con su barrio ahora que sale en la tele, Hannah admitió: "Es increíble. Temperley es el barrio que me vio crecer y me enseñó y forjó. Recibí mucho reconocimiento en la calle, los días que pude salir a comprar o a hacer alguna diligencia. Lo mismo sucede con Lomas. Hace unos días me desafié ir al centro para ver si podía conseguir un poco más de aguante y la verdad que el amor que recibí fue impresionante".

La gente de Temperley y de todo Lomas la apoya porque la quieren ver siendo parte de la banda de pop que saldrá de Popstars como en su momento fue Bandana.

"Hay mucha gente apoyándome, brindándome aliento y mencionando que me siguen desde cuando hacía shows en vivo en pandemia y algunos ya me dicen que me imaginan en el Movistar Arena o en River. Otros mencionaron haberme visto en la peatonal de Lomas y me reconocían desde entonces. Ese apoyo no se puede comprar y es un motor que te impulsa a continuar pavimentando el camino que uno quiere recorrer", dijo totalmente agradecida.

Los pies en la tierra

En las redes también siente el apoyo del público: "Hay mucha gente comentándome en las publicaciones y videos que comparto. Mucho amor y palabras de fuerza. Me llenan de orgullo y alegría. Hasta llegué a ser tendencia global en la red social X en tres ocasiones. Es una locura".

Mantener los pies en la tierra es parte del proceso que recién comienza: "Lo hablo mucho con mi familia, sobre que esto que estoy viviendo no tiene que quitarme lo pies del suelo, de hecho cada día que pasa desde que comenzamos con Popstars me siento más arraigada a las raíces por todo el amor que me dan".

Sobre todo este combo de protagonismo que está viviendo la artista local, asumió que es un sueño, pero no solo para ella: "Quiero mostrar que si yo pude pasar de cantar en la calle siendo una chica tímida, pero que se prendía cuando la música sonaba, a cantar en uno de los programas más vistos de la televisión, todos pueden", concluyó convencida de que su meta está cada vez más cerca.

Mirá lo que sucedió en su última presentación