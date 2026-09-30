El juicio por el crimen de los hermanos Oviedo ya tiene fecha: será en marzo de 2027

La Justicia fijó una fecha para el juicio por el incendio que terminó con la vida de los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo en Villa Fiorito , ocurrido en septiembre de 2025.

Según pudo averiguar La Unión , los debates comenzarán el 30 de marzo del 2027, a más de un año y medio del ataque que tuvo dos víctimas fatales.

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Por el hecho llegará detenido Nicolás Fernández , quien permanece con prisión preventiva acusado por el delito de “incendio seguido de muerte”. La defensa había intentado conseguir su sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado y se confirmó que deberá afrontar el juicio.

Además, se encuentra imputada también Marina Geselle Díaz , acusada "amenazas". Sin embargo, para la familia de la víctima, sería la "instigadora" del doble crimen .

Los imputados serán juzgados por el hecho ocurrido en Fiorito.

El doble crimen

El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando un grupo de personas habría atacado una vivienda de Villa Fiorito y se inició un incendio que destruyó por completo la propiedad.

Benjamín Oviedo, de 13 años, murió dentro de la casa. Su hermano Jorge, de 30, sufrió graves quemaduras y falleció días después mientras permanecía internado en el Hospital Gandulfo.

Desde el comienzo de la investigación, la familia sostuvo que el incendio fue provocado intencionalmente y reclamó que el caso fuera investigado como un doble homicidio. En registros incorporados al expediente se observa a varias personas frente a la vivienda mientras avanzaban las llamas.

La familia reclama que todos sean investigados

Aunque Fernández será quien llegue detenido al juicio, la familia de los hermanos Oviedo sostiene que hubo más personas involucradas en el ataque.

Mariana González, madre de las víctimas, también cuestionó durante los últimos meses la situación de Marina Geselle Díaz, quien permanece imputada por "amenazas" y a quien la familia señala como una presunta instigadora del ataque.