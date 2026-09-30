Fiestas Patronales en Llavallol: habrá misas, procesiones y una gran celebración popular

En Llavallol se celebrarán las Fiestas Patronales de San Francisco de Asís con diferentes actividades gratuitas para los vecinos y las familias.

En el marco de los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, patrono de Llavallol , se organizaron una serie de propuestas que se desarrollarán durante los próximos días. Este jueves 1° de octubre habrá una jornada por los enfermos y los ancianos en el Hospital de Llavallol , ubicado en Doyhenard 296. A las 10.30 van a rezar el Santo Rosario y a las 11 realizarán una misa.

Confirmado. Por la visita del Papa Leon XIV, en Provincia será feriado el 9 y el 11 de noviembre

Mientras que el viernes 2 , a partir de las 17, en la Plaza de la Estación de Llavallol (Macome y Aristóbulo del Valle) tendrá lugar una jornada "Por la Paz, por la Patria y por la visita del Papa León XIV" .

La Parroquia San Francisco de Asís , ubicada sobre Moldes y Luzuriaga, será sede de varias actividades. La Fiesta Lutúrgica se celebrará el sábado 3 , a las 18, con una procesión por las calles del barrio . Luego, a las 19, habrá una misa en el templo a cargo del obispo auxiliar de la diócesis de Lomas de Zamora, Fernando Rodríguez. También habrá una misa el domingo 4 , a las 10.30.

El miércoles 7 de octubre, a las 17, celebrarán la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Y el domingo 11 llegará la Fiesta de San Francisco de Asís con una misa a las 11 y una gran celebración popular a las 12 con la presentación de 5 bandas de música (cumbia, rock y folklore), dos grupos de danza, feria de emprendedores, parrilla y buffet.

La historia de San Francisco de Asís, patrono de Llavallol

San Francisco de Asís, el patrono de Llavallol, nació en Italia el 6 de julio de 1182 en el seno de una familia adinerada y decidió transformar su vida para renunciar a su herencia, despojarse de lo material, cuidar enfermos y reparar iglesias. San Francisco tuvo muchos seguidores y dejó el legado de vivir con humildad y sencillez.

Cuando fue elegido Papa en 2013, Jorge Bergoglio adoptó el nombre de Francisco en honor al santo de Asís y con el objetivo de proyectar una imagen de reforma y modernización de la Iglesia.

"Ocho siglos después, su figura continúa siendo un faro de santidad, pobreza evangélica y paz. El Papa León XIV proclamó un Año Jubilar Franciscano especial que se extenderá desde el 10 de enero de 2026 hasta el 10 de enero de 2027", señalaron desde la Parroquia San Francisco de Asís, y agregaron: "No se trata de una simple conmemoración histórica. En la intención del Santo Padre, este tiempo de gracia busca que todo fiel cristiano, siguiendo el ejemplo del Santo de Asís, se convierta en un modelo de santidad de vida y un testigo constante de paz".