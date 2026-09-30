miércoles 30 de septiembre de 2026
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30 de septiembre de 2026
Educación pública.

Comenzó el paro universitario de 72 horas: docentes reclaman salarios y financiamiento

El paro universitario comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes, con reclamos por la Ley de Financiamiento y una recomposición salarial.

El paro universitario de 72 horas comenzó este miércoles en la UBA y otras universidades públicas.

El paro universitario de 72 horas comenzó este miércoles en la UBA y otras universidades públicas.

Docentes y no docentes de las universidades públicas iniciaron este miércoles una nueva medida de fuerza nacional. El paro fue impulsado por CONADU y CONADU Histórica y también alcanza a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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El reclamo de las universidades

El reclamo central apunta a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y a una recomposición salarial del 33,4%. Según informó Noticias Argentinas, los sindicatos sostienen que todavía no recibieron los aumentos reclamados y que solo está previsto un incremento adicional del 3% para octubre, sobre los haberes de septiembre.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, afirmó que no hubo contactos recientes con funcionarios del Gobierno nacional.

La dirigente también se refirió a la situación judicial. El juez federal Diego Martín Cormick había intimado al Gobierno a cumplir, al 30 de septiembre, con el pago integral establecido en una medida cautelar vinculada al financiamiento universitario.

Actividades durante el paro universitario

Además de la suspensión de actividades académicas, distintas facultades prepararon acciones abiertas a la comunidad.

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA habrá actividades de 9 a 19, con asesoramiento para emprendedores, orientación para prevenir estafas, asistencia sobre deudas y obligaciones fiscales, análisis de recibos de sueldo y propuestas culturales.

Para este jueves también está previsto un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina, junto con posibles radios abiertas y otras actividades participativas.

El conflicto por el financiamiento universitario se inició a fines del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo ante la falta de aplicación de la norma por parte del Poder Ejecutivo.

Las organizaciones gremiales mantienen además distintas medidas de fuerza y preparan la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre.

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