Estudiantes de Lomas llegan a la Feria Nacional de Educación con un proyecto innovador

El ISFD N°18 va a representar a Lomas en la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología. El ISFD N°18 va a representar a Lomas en la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología.

Para enseñar inglés, los docentes recurren a materiales pedagógicos de otros países y culturas. Pero, ¿qué pasaría si los chicos pudieran aprender el idioma a partir de su propio territorio, historia y patrimonio? Esa fue la pregunta que se hicieron en el Instituto Superior de Formación Docente N°18 de Lomas de Zamora, donde detectaron esta problemática y crearon textos lúdicos y digitales para alumnos de primaria inspirados en la obra del reconocido pintor argentino Pío Collivadino. El proyecto va a competir en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología tras ganar en las instancias distrital, regional y provincial.

"El proyecto surgió en Literatura y Niñez, una materia que busca conjugar el arte con las infancias. Al no tener materiales pedagógicos en inglés con contenido local, lo que hicimos fue ir al Museo Pío Collivadino para conocer en profundidad sus obras y luego trabajamos en la creación de textos breves en inglés, glosarios visuales, juegos, actividades de comprensión, propuestas artísticas y materiales interactivos elaborados con Canva y Genially", contó Cecilia Turoldo, docente del ISFD N°18 que está en Banfield.

El proyecto viene de ganar en las instancias distrital, regional y provincial. "Pío Collivadino: literatura, arte, medio ambiente y narrativas interactivas para las infancias" es el nombre del proyecto creado por estudiantes de 2º año del Profesorado de Inglés. Ahora, las escuelas primarias que visiten el Museo Collivadino podrán acceder a estos contenidos educativos para seguir aprendiendo en las aulas. "La gente que trabaja en el museo tiene los materiales digitales y se los pasa a los profes de acuerdo al nivel de los estudiantes. Nosotros ya usamos el material con los chicos de 5° grado de la Escuela N°7 y fue un éxito porque les encantó y, además, pudieron conocer la obra de un gran artista como Pío", destacó Turoldo.

Además de generar actividades lúdicas e interactivas en inglés a partir de las obras de Pío Collivadino, el proyecto también reflexiona sobre la importancia de cuidar el ambiente. "En las pinturas de Pío hay ríos, puentes, barrios y fábricas que muestran la construcción histórica del paisaje bonaerense y la relación entre los cursos de agua, el desarrollo de las ciudades, el trabajo y la vida cotidiana de sus habitantes. Uno de los materiales pedagógicos habla sobre el cuidado del ambiente y, para armarlo, nos contactamos con Florencia de la Agencia de Cuencas del Municipio para conocer el trabajo que desarrollan en Lomas para limpiar los arroyos y concientizar a la comunidad", expresó la docente.

De una idea en el Profesorado a la Feria Nacional de Educación El proyecto del ISFD N°18 será presentando en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología que se desarrollará del 6 al 9 de octubre en San Luis. "Lo curioso del proyecto es que no lo armamos para un concurso, era algo estrictamente pedagógico y la directora Marcela Raffetti nos propuso presentarlo en la Feria. Nos fue muy bien en la instancia distrital, regional y también en la provincial, donde hubo 300 proyectos y solo 15 pasamos a la nacional así que es un honor y doblemente gratificante porque lo hicimos de forma genuina", celebró la docente Cecilia Turoldo. Daniela Pérez y Helen Pelozo son las estudiantes que se encargan de exponer el proyecto y representar al Instituto en cada instancia. "Con ellas viajamos a Santa Clara del Mar para la provincial y ahora estamos organizando todo para ir a San Luis", indicó Cecilia. Daniela Pérez y Helen Pelozo son las estudiantes que exponen el proyecto.

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