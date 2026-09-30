miércoles 30 de septiembre de 2026
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30 de septiembre de 2026
Gran aporte.

Brandon López, feliz por ayudar con sus goles a Brown de Adrogué

Brandon López anotó por primera vez desde su regreso al club y ante un duro rival como Deportivo Camioneros. Gritos clave para escaparle al descenso.

Cabezazo de Brandon López para el segundo gol de Brown de Adrogué.

Cabezazo de Brandon López para el segundo gol de Brown de Adrogué.

Brandon López necesitaba el gol. Y llegó por partida doble. El delantero de Brown de Adrogué fue clave para la goleada frente a Deportivo Camioneros que le dio vida a su equipo en la lucha por mantenerse en la Primera B.

El goleador de Magdalena convirtió por primera vez luego de haberse incorporado al plantel tras rescindir su préstamo en All Boys. Y no ocultó su felicidad por la contribución en un partido clave ante un rival protagonista.

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Brandon López gritó por partida doble

“Contento de poder convertir y sumar desde donde me toque. No solo por mí, sino por el grupo, era importante ganar de local y volver a sumar de a tres. Tenemos que seguir esforzándonos, trabajando en grupo sin importar el resultado del que este arriba o abajo. Sumar la mayor cantidad de puntos en estos cinco partidos que quedan”, dijo el delantero en diálogo con Cadena Tricolor.

Brandon López festejó por duplicado.

Brandon López festejó por duplicado.

El Tricolor volvió a festejar tras siete partidos, suma 38 puntos, al igual que Flandria, pero con mejor diferencia de goles. Le sacó seis a la UAI Urquiza, que el próximo fin de semana recibe al descendido Atlético Ituzaingó. Por eso, la visita a Deportivo Merlo (43) será otra prueba para apuntar la recuperación.

Brown de Adrogué, duro con los de arriba

“Los partidos contra los equipos que están peleando arriba creo que uno le mete más ganas, más actitud, más sabiendo que jugábamos de local y que era importante ganar. No por el cuerpo técnico, pero si ese énfasis, esas ganas durante la semana que después se traslada al partido”, afirmó Brandon López.

Con la dupla técnica Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera, Brown de Adrogué enfrentó a dos rivales protagonistas del campeonato: Sportivo Italiano (6º) y Deportivo Camioneros (5º), obteniendo cuatro puntos de seis. Y la victoria que antecedió a esta había sido contra el puntero Excursionistas.

Las próximas fechas serán clave para salvarse definitivamente del descenso. El goleador le pidió al hincha “que siga alentando que nosotros hemos demostrado el finde pasado y este que vamos a dejar todo en la cancha”.

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