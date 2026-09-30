Mirtha Legrand sigue internada: qué dice el parte médico

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand , donde informan de la evolución de la salud de la conductora de El Trece. La diva permanece internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio.

La conductora, de 99 años, continúa bajo observación y recibe el acompañamiento de su familia mientras los médicos controlan su evolución clínica y definen los próximos pasos asistenciales.

Oficial La salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico. Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado", informaron desde la institución.

"De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, expresa el documento firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico Sanatorio Mater Dei.

ÚLTIMO PARTE MÉDICO DE MIRTHA LEGRAND



Muestra una franca mejoría de la neumopatía que motivó su internación. #a24 pic.twitter.com/qRPImXCyRS — A24.com (@A24COM) September 30, 2026

La internación anterior de Mirtha Legrand

La primera internación de Mirtha Legrand ocurrió por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. La diva ingresó al sanatorio para realizar controles y recibir atención médica.

Después de varios días, recibió el alta el domingo 13 de septiembre y continuó la recuperación en su domicilio de Avenida del Libertador. El viernes siguiente, una descompensación respiratoria motivó el regreso al Sanatorio Mater Dei.

Mientras que ahora los especialistas tienen la intención de consolidar la recuperación respiratoria antes de modificar el esquema de cuidados.

En las jornadas previas, la conductora recibió kinesiología, permaneció acompañada y siguió sus programas de televisión desde la habitación del centro médico junto a su entorno familiar.