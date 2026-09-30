Sergio Ortiz y el triunfo de Los Andes: "Se demostró que podíamos dar más"

Diez fechas sin ganar era mucho para un Los Andes que tiene como objetivo meterse en puestos de Torneo Reducido de la Primera Nacional. Aun no le alcanza, a pesar del triunfo ante Deportivo Morón , que deberá revalidar en Mendoza y Córdoba. Sergio Ortiz se refirió a la racha que cortaron y cómo ve los próximos desafíos.

Los Andes venía de un duro traspié en Santa Fe contra Colón (0-3) y comenzó abajo en el marcador ante el Gallo. El mediocampista explicó que el plantel se concientizó en “ver lo que estaba faltando para dar el máximo, sabíamos que cada uno tenía que sumar más porque no nos estaba alcanzando. Teníamos que estar al 110% y se demostró en la cancha que podemos dar un poco más”.

Este domingo en Mendoza, frente a Godoy Cruz (3º), y el próximo lunes 12, en Nueva Italia con Racing de Córdoba (12º), el equipo dirigido de César Monasterio deberá extremar el máximo de los esfuerzos para continuar en la búsqueda de meterse en puestos de clasificación.

Cada partido se fue demostrando lo que uno puede dar. Nunca veo mi límite porque sé que tengo muchas condiciones que mejorar en el día a día. Cada partido se fue demostrando lo que uno puede dar. Nunca veo mi límite porque sé que tengo muchas condiciones que mejorar en el día a día.

Con vistas a esos dos viajes al interior del país, el oriundo de Florencio Varela consideró que el equipo “tiene que demostrar lo que hicimos (por el domingo) en otra cancha. Nos tenemos que hacer respetar porque nadie te regala nada, siempre es a la mínima que te cobran, hay que estar atentos, pero siempre dando el 100% todos los partidos”.

Un Los Andes ofensivo en el arranque

El 11 de Los Andes frente a Deportivo Morón fue ofensivo desde la mitad de cancha, con Juan Manuel Vázquez, Mario Galeano y Alex Valdez Chamorro, solo con Gabriel Cañete como contención. Las urgencias del resultado fueron mutando con los cambios y sobre el final aparecieron Sergio Ortiz -que no estaba pleno desde lo físico- y Franco Rodríguez.

Sergio Ortiz acusaba una sobrecarga muscular.

El Melli Ortiz venía de una sobrecarga del partido pasado, se perdió los primeros dos entrenamientos. A pesar de figurar en el parte médico que emitió el club integró el banco de suplentes. “Le tocó la chance a un compañero que lo hizo bastante bien. Yo estaba para jugar, cuando entré di lo que tenía”, explicó.

Todo Los Andes entró en un pronunciado bajón anímico y futbolístico. Además, el volante atravesó por lesiones. “Cada partido se fue demostrando lo que uno puede dar. Nunca veo mi límite porque sé que tengo muchas condiciones que mejorar en el día a día. Lo habíamos hablado internamente y nos dimos cuenta de eso, dar el máximo y ojalá que en estos partidos se vea lo que quiero.

Árbitros para el fin de semana

El partido entre Godoy Cruz de Mendoza y Los Andes se jugará el domingo, desde las 18, en el estadio Feliciano Gambarte, televisado por LPF Play.

Maximiliano Macheroni será el árbitro principal, secundado por Mariano Viale y Sebastián Osudar, mientras que el cuarto árbitro será Emanuel Ejarque.

El sábado 16 de mayo, por la primera rueda, Los Andes se impuso por 1-0 en el estadio Eduardo Gallardón, con gol de Mauricio Asenjo.