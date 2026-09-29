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29 de septiembre de 2026
Alivio.

Encontraron al hombre que había desaparecido en Temperley: "Caminó todos esos días"

Se había perdido tras bajar de un colectivo y estuvo varios días desaparecido. La Policía lo encontró deambulando muy lejos de Lomas.

Encontraron a Juan Carlos, el hombre que se había perdido en Temperley.

Encontraron a Juan Carlos, el hombre que se había perdido en Temperley.

El sábado 19 de septiembre, Juan Carlos salió desde Beccar, partido de San Isidro, con destino a Florencio Varela. Se sabía que durante el viaje había pasado por Temperley y que tomó un colectivo de la línea 338, pero el chofer lo hizo bajar el domingo 20 a la madrugada porque no tenía saldo en la tarjeta SUBE. Esa era la última pista sobre él.

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Su familia hizo la denuncia y empezó a compartir su foto en grupos de vecinos de Lomas de Zamora, esperando que algún vecino lo reconozca y lo retenga. La Unidad Funcional de Instrucción N°4 Descentralizada de Florencio Varela, del Departamento Judicial Quilmes, tomó intervención en el caso.

Tras varios días de búsqueda desesperada, el entorno de Juan Carlos confirmó que lo habían encontrado y que estaba bien de salud. La Policía lo vio en plena calle, muy lejos de Temperley, y se comunicó con su familia.

El hallazgo del hombre desaparecido

El hombre desaparecido ya está con su familia, en buen estado de salud.

El hombre desaparecido ya está con su familia, en buen estado de salud.

En diálogo con La Unión, una de las hijas de Juan Carlos confirmó que su papá “caminó todos esos días y lo encontraron en Berazategui”. Aparentemente, estaba desorientado y no sabía cómo volver a su casa.

“Lo encontraron dos policías en un patrullero. Lo vieron que andaba deambulando perdido”, explicó la mujer, y detalló: “Él empezó a decir que no sabía dónde estaba. Se acordaba el nombre de nosotras, las hijas, y sabía dónde vivía, pero él no pidió ayuda en ningún momento. Caminó todos esos días y dormía donde lo agarraba la noche”.

Además, la hija del hombre recordó el episodio del colectivo en Temperley y remarcó que “ahí fue que se desorientó”. Afortunadamente, Juan Carlos pudo volver a reunirse con su familia.

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